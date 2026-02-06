Český prezident by mal na polícii podať vysvetlenie. Dôvodom sú údajné výhražné SMS správy

Český prezident Petr Pavel by mal budúci týždeň podať na polícii vysvetlenie týkajúce sa SMS správ, ktoré jeho poradcovi poslal český minister zahraničných vecí a životného prostredia Petr Macinka. Na základe ich obsahu ho prezident obvinil z pokusu o vydieranie.
V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál v piatok okrem toho uviedol, že konflikt ohľadom jeho rozhodnutia nevymenovať nominanta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra nie je o nerešpektovaní výsledkov volieb, ale o kvalitách kandidáta, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Prezident sa obrátil na políciu
Keď Pavel minulý týždeň zverejnil správy, ktoré jeho poradcovi poslal Macinka, oznámil, že podal podnet na políciu, aby vec prešetrila. Okrem toho zadal vypracovať právne analýzy, aby posúdili, či skutočne išlo o vydieranie. Ich výsledok zatiaľ nemá. „Predpokladám, že niekedy budúci týždeň, ak sa nemýlim, by som mal ísť podať vysvetlenie na Políciu ČR,“ avizoval v rozhovore.
Niektorí právnici sa domnievajú, že daná vec nebude kvalifikovaná ako trestný čin vydierania, pretože správy neobsahovali hrozbu násilím, ale len neurčité hrozby. „Samozrejme, niekto môže povedať, že s vydieraním sa vždy spája nejaká hrozba fyzickým násilím. Ale napriek tomu, že zákon nerozlišuje vydieranie a politické vydieranie, ja som v tom znaky politického vydierania videl,“ reagoval na to prezident.
Ak by vymenoval Turka za ministra, mal by vraj pokoj
Macinka v správach okrem iného písal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka písal, že je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať, pričom dôsledky Pavla prekvapia. Dodal tiež, že spáli mosty takým spôsobom, že sa to zapíše do učebníc politológie ako „extrémny prípad kohabitácie“.
Prezident v piatkovom rozhovore podotkol, že celú záležitosť ohľadom nevymenovania Turka za ministra nikdy nebral ako spor s Macinkom. Ten v správach písal, že celú vec už berie osobne. „Bral som to a dosiaľ beriem ako vec princípu, že človek, ktorý by mal byť ministrom, a teda reprezentantom našej krajiny a občanov, by nemal mať taký profil, ako mal kandidát navrhnutý Motoristami,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.
Zdôraznil, že z jeho strany nejde o nedostatok rešpektu k výsledku volieb či k názoru Poslaneckej snemovne, ako tvrdia Motoristi, ale ide len o kvality daného kandidáta. „Ak predložia iného kandidáta, nemám najmenší problém ho vymenovať, ak nebude vykazovať rovnaké rysy ako Filip Turek,“ dodal.
Snemovňa v polovici januára prijala uznesenie, v ktorom prezidenta vyzvala, aby bez zbytočného odkladu a hodnotenia vhodnosti vymenoval navrhnutých ministrov. Macinka na základe toho opakovane argumentoval, že Pavel nielenže nerešpektuje ústavu, ale ani dolnú komoru parlamentu.
