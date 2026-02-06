Český prezident by mal na polícii podať vysvetlenie. Dôvodom sú údajné výhražné SMS správy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Klaudia Oselská
TASR
Petr Pavel obvinil svojho politického kolegu z vydierania.

Český prezident Petr Pavel by mal budúci týždeň podať na polícii vysvetlenie týkajúce sa SMS správ, ktoré jeho poradcovi poslal český minister zahraničných vecí a životného prostredia Petr Macinka. Na základe ich obsahu ho prezident obvinil z pokusu o vydieranie.

V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál v piatok okrem toho uviedol, že konflikt ohľadom jeho rozhodnutia nevymenovať nominanta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra nie je o nerešpektovaní výsledkov volieb, ale o kvalitách kandidáta, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident sa obrátil na políciu

Keď Pavel minulý týždeň zverejnil správy, ktoré jeho poradcovi poslal Macinka, oznámil, že podal podnet na políciu, aby vec prešetrila. Okrem toho zadal vypracovať právne analýzy, aby posúdili, či skutočne išlo o vydieranie. Ich výsledok zatiaľ nemá. „Predpokladám, že niekedy budúci týždeň, ak sa nemýlim, by som mal ísť podať vysvetlenie na Políciu ČR,“ avizoval v rozhovore.

Niektorí právnici sa domnievajú, že daná vec nebude kvalifikovaná ako trestný čin vydierania, pretože správy neobsahovali hrozbu násilím, ale len neurčité hrozby. „Samozrejme, niekto môže povedať, že s vydieraním sa vždy spája nejaká hrozba fyzickým násilím. Ale napriek tomu, že zákon nerozlišuje vydieranie a politické vydieranie, ja som v tom znaky politického vydierania videl,“ reagoval na to prezident.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ak by vymenoval Turka za ministra, mal by vraj pokoj

Macinka v správach okrem iného písal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka písal, že je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať, pričom dôsledky Pavla prekvapia. Dodal tiež, že spáli mosty takým spôsobom, že sa to zapíše do učebníc politológie ako „extrémny prípad kohabitácie“.

Prezident v piatkovom rozhovore podotkol, že celú záležitosť ohľadom nevymenovania Turka za ministra nikdy nebral ako spor s Macinkom. Ten v správach písal, že celú vec už berie osobne. „Bral som to a dosiaľ beriem ako vec princípu, že človek, ktorý by mal byť ministrom, a teda reprezentantom našej krajiny a občanov, by nemal mať taký profil, ako mal kandidát navrhnutý Motoristami,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.

Zdôraznil, že z jeho strany nejde o nedostatok rešpektu k výsledku volieb či k názoru Poslaneckej snemovne, ako tvrdia Motoristi, ale ide len o kvality daného kandidáta. „Ak predložia iného kandidáta, nemám najmenší problém ho vymenovať, ak nebude vykazovať rovnaké rysy ako Filip Turek,“ dodal.

Snemovňa v polovici januára prijala uznesenie, v ktorom prezidenta vyzvala, aby bez zbytočného odkladu a hodnotenia vhodnosti vymenoval navrhnutých ministrov. Macinka na základe toho opakovane argumentoval, že Pavel nielenže nerešpektuje ústavu, ale ani dolnú komoru parlamentu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hnutie Slovensko hovorí, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za 900-tisíc eur bez…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac