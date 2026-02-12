Zahraničné médium píše, že Česká republika zmenila svoj názov. Dôvod je pre nás Slovákov bizarný

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Zimné olympijské hry 2026
Názvy Czech Republic a Czechia môžu pre cudzincov pôsobiť zmätočne.

Iný kraj, iný mrav. Kým nám sa niektoré zaužívané veci zdajú byť úplne prirodzené, pre ľudí zo zahraničia, ktorí nepoznajú našu kultúru a históriu tak dôverne, nemusia mať absolútny zmysel. Rovnako ako nám, keď je reč o iných krajinách, o ktorých nemáme detailný prehľad. Práve preto môže článok, ktorý sa objavil v zahraničnom magazíne, mnohým Slovákom znieť nezmyselne. No nie je to však tak. 

Time Out, ktorého korene siahajú do Londýna, si na zimných olympijských hrách všimol, že názov Českej republiky je skracovaný na Česko, v angličtine Czechia, a rozhodol sa túto „záhadu“ vysvetliť. „Tu je dôvod, prečo Česká republika zmenila svoj názov na Česko,“ znie v nadpise článku.

My, samozrejme, toto nepočujeme prvýkrát a berieme úplne normálne, aj keď sa skráti názov Slovenská republika na Slovensko.

Cudzincom to nemusí dávať zmysel

„Zmenila krajina oficiálne svoj názov, alebo sa skrátený názov uplatňuje iba za určitých okolností?“ kladie rečnícke otázky Time Out a zároveň na ne pridáva aj odpovede.

Spomína, že názov Česká republika sa dnes používa prevažne v oficiálnych vládnych dokumentoch a skrátené Česko sa uprednostňuje pri menej formálnych udalostiach, ako je napríklad aj šport. V roku 2016 bolo dokonca prijaté vládne uznesenie o tom, ako prekladať Česko do cudzieho jazyka.

Ešte aj samotné Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky sa k tejto téme v minulosti vyjadrilo a prinieslo príručku, v ktorej vysvetlilo, kedy je vhodné používať skrátený názov Česko.

Foto: William Chizek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Magazín sa pozrel aj na históriu Česka a svojim čitateľom vysvetľuje, že v minulosti bolo súčasťou Československa a Česká republika vznikla po mierovom odlúčení Slovenska v roku 1992 – aj keď my tradične uvádzame, že samostatné Slovensko a Česko vznikli 1. 1. 1993. Čo môže byť pre cudzincov samo osebe výnimočným a neznámym faktom, pretože nie je bežné, aby sa krajiny rozdeľovali bez vojenského konfliktu.

Čo sa týka názvu našej krajiny, oficiálne sme Slovenská republika. No zvyčajne sa používa názov Slovensko, prakticky od vzniku samostatnej republiky. Takže ak niekedy budete pozerať napríklad nejakú športovú udalosť s kamarátmi zo zahraničia, skúste sa ich opýtať na to, či vedia, ako je to so Slovenskou republikou a Slovenskom.

