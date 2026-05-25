Muž v nemocnici vo Vranove útočil na zdravotné sestry: Spôsobil im zranenia, chcel opustiť izbu

Lucia Mužlová
Polícia vyšetruje incident, pri ktorom pacient na jednom z oddelení nemocnice vo Vranove nad Topľou zranil tri zdravotné sestry. K udalosti došlo v nedeľu (24. 5.) v skorých ranných hodinách. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Hospitalizovaný 23-ročný pacient sa rozhodol opustiť nemocničnú izbu napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu. Personál oddelenia sa mu snažil v odchode zabrániť. „Jedna sestra po páde utrpela vážne zranenie ruky, ktoré si vyžiada liečenie až osem týždňov, ďalšie dve sestry taktiež utrpeli zranenia rúk,“ doplnila hovorkyňa. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.

Andruskó prehovoril na súde o strachu aj údajných hrozbách smrťou. Pochádzať mali od Tibora Gašpara

