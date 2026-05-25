Zmluva so svetovým vydavateľstvom na stole: Dara Rolins prezradila, prečo odmietla celosvetovú kariéru

Niektoré životné rozhodnutia pochopíme až s odstupom rokov. Dara Rolins sa obzrela za obdobím, keď stála pred veľkou kariérnou križovatkou a mohla sa vybrať úplne iným smerom.
Speváčka Dara Rolins si zaspomínala na svojom Instagrame na svoju spevácku kariéru spred 30 rokov, ale aj na obdobie, keď vážne uvažovala nad odchodom z Československa a možnou zahraničnou kariérou. V príspevku otvorene opísala, že mala pred sebou lákavé ponuky, kontakty so svetovými autormi aj producentmi, no napokon sa rozhodla zostať bližšie domovu. Dnes svoje rozhodnutie neľutuje a fanúšikom pripomenula, že práve vďaka tomu má život, ktorý miluje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mohla skúsiť svetovú kariéru
Dara Rolins patrí k speváčkam, ktoré sú na scéne už desiatky rokov a za ten čas sa stali pevnou súčasťou slovenskej aj českej pop music. Tentoraz sa však nevrátila iba k úspechom, koncertom či hitom, ale aj k rozhodnutiu, ktoré mohlo výrazne zmeniť celý jej život. „Vždy keď začnem počítať a v spomienkach sa vracať do minulosti, uvedomím si, jak dlho som už na scéne,“ napísala speváčka.
Priznala, že v istom období skutočne zvažovala odchod do zahraničia a pred sebou mala možnosti, ktoré mohli jej kariéru nasmerovať úplne inam.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Spomínam, keď som pred 30 rokmi úplne vážne uvažovala nad tým, že sa odsťahujem z Československa. Mala som na stole kontrakt s nemeckým vydavateľstvom, svetových autorov a producentov, kapitalistický vietor v plachtách a po Londýne mi učarovalo LA, kde som sa aj na čas reálne zasekla. A v hlave chrobáka, pretože som začala stretávať naozaj zaujímavých ľudí,“ priznala Dara.
Nahlásiť chybu v článku