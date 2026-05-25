Andruskó prehovoril na súde o strachu aj údajných hrozbách smrťou. Pochádzať mali od Tibora Gašpara

V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho dnes na Špecializovaný trestný súd v Pezinku priviedla ozbrojená eskorta z väznice v Banskej Bystrici kľúčového svedka Zoltána Andruskóa.
Ten si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia a ako svedok vypovedal už v predošlých dvoch procesoch týkajúcich sa vraždy novinára. Ochotu vypovedať prejavil aj na dnešnom hlavnom pojednávaní. „Bojím sa trošku, lebo je to už osem rokov,“ skonštatoval Andruskó na začiatku s tým, že si možno nespomenie na všetky podrobnosti.
Zoltán Andruskó zopakoval, že Alena Zsuzsová si u neho objednala najskôr vraždu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pretože Mariana Kočnera začali stíhať a práve Žilinka dozoroval jeho prípady. Andruskó jej klamal, že to rieši, ale nechcel, aby bol niekto zabitý. Podľa Andruskóa po čase Zsuzsová povedala, že „bude jednoduchšie zavraždiť novinára, lebo ten nie je tak chránený“.
Opísal, ako mu Zsuzsová v aute na laptope ukázala materiál z profesionálneho sledovania. Mala asi 40 až 50 zložiek. Jedna sa volala Kuciak a ukazovala svedkovi materiál aj s fotografiami z celodenného sledovania novinára. Z počítača ich odfotografoval na „pracovné mobily“. S touto objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka a fotografie z mobilu im ukázal.
„Fakt som si nemyslel, že to spravia,“ povedal na súde. Opisoval, ako sa v tom čase bál o život. Po vražde Kuciaka „pracovné mobily“ rozlámal a cestou autom jednotlivé kúsky vyhadzoval do jarku.
Vypovedať chcel napriek strachu
Ako ďalej uviedol, obžalovanú Alenu Zsuzsovú pozná od roku 2010. Mariana Kočnera podľa vlastných slov stretol len raz, a raz spolu telefonovali. Obžalovaného Dušana Kracinu pozná cez jeho nevlastného otca, a obžalovaného Darka Dragiča, ktorý sa na dnešnom pojednávaní nezúčastňuje, nepozná vôbec.
Andruskó tiež vyhlásil, že bude vypovedať napriek strachu, keďže sa mu v minulosti vyhrážali policajti. „V roku 2020 sa mi vyhrážali policajti, aby som držal hubu lebo dopadnem zle vo svojich ekonomických veciach,“ povedal. Predseda senátu Miroslav Mazúch ho však prerušil s tým, že najskôr má vypovedať k žalovaným skutkom a o týchto veciach môže hovoriť neskôr.
Andruskó pred senátom vyhlásil, že v minulosti čelil zastrašovaniu a obával sa o vlastný život. Podľa jeho slov, ktoré priniesli Aktuality, mali na jeho ďalšie konanie vplývať aj hrozby, ktoré údajne prichádzali zo strany policajtov. Andruskó počas výpovede tvrdil, že cez tretiu osobu dostal odkaz od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, podľa ktorého mal mlčať o vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. V opačnom prípade vraj môže skončiť rovnako.
„Vrátil sa s tým, že aby som mlčal, lebo dopadnem ako… teda to mi odkázal pán Tibor Gašpar, aby som mlčal, lebo dopadnem ako dopadol zavraždený Basternák,“ vyhlásil Andruskó pred súdom.
Na súd ho priviezla ozbrojená eskorta
Pojednávanie sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Andruskóa priviedla do budovy súdu ozbrojená eskorta. Na sebe mal modrú košeľu a nohavice, ruky mal spútané putami a tvár mu zakrývala kukla s otvormi iba v oblasti očí. Masku si zložil až po usadení na miesto pre svedka pred trojčlenným senátom. Predseda senátu Miroslav Mazúch upozornil Andruskóa, že ako predvolaný svedok má povinnosť vypovedať pravdivo a uviesť všetko, čo je mu o skutkoch známe.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi.
Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste.
Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom, ktorý si momentálne odpykáva. Na základe jeho výpovedí začalo aj trestné stíhanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pričom v tejto veci má Andruskó momentálne prerušené trestné stíhanie. V separátnom prípade Mestský súd Bratislava I uznal Andruskóa v septembri 2025 za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Zároveň súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Trest 15 rokov väzenia pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa.
