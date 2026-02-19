Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela

Šéfkuchár Martin Novák sa opäť vybral pomôcť reštaurácii, v ktorej to celkom neklapalo. Tak ako v minulosti už niekoľkokrát, znova zavítal do krásnych Košíc, konkrétne do reštaurácie Smokehouse. Boli sme sa tam pozrieť aj my.
Ľudí hnevalo príliš dlhé čakanie
Smokehouse v Košiciach má výhodnú lokalitu veľmi blízko Hlavnej ulice. Napriek tomu keď do reštaurácie zavítal šéfkuchár Martin Novák, miesto zívalo prázdnotou. Hoci bol v podniku sám a personál v kuchyni sa ihneď pustil do práce, len na objednané predjedlá čakal takmer pol hodinu. Čakacia doba na jedlo bola taká dlhá, že by si človek stihol aj zdriemnuť.
Martin okomentoval, že cesta lietadlom z Bratislavy do Košíc trvá kratšie ako v Smokehouse pripraviť tatarák. Zodpovedajú tomu aj staršie recenzie, kde sa zákazníci sťažujú, že čakali aj vyše hodiny. Navyše, niektorí pri stole už dojedali, keď ďalší svoje pokrmy ešte len dostávali.
Majiteľ reštaurácie priznal, že to nejde celkom tak, ako si predstavoval. Má silnejšie mesiace, keď je zákazníkov viac a aj viac zarobí, no zásoby sa opäť vyprázdnia počas mesiacov, keď chodí hostí menej. Navyše, aby reštaurácia prežila, musí do nej peniaze investovať aj z iného príjmu.
Jedlo neohúrilo, no ani neurazilo
Šéfkuchára neohromilo ani jedlo, ktoré bolo podľa neho slabo dochutené. Na menu bolo priveľa položiek, no rebrá boli suché a tvrdé, nachos boli na tanieri naložené neprakticky a porcia bola zbytočne príliš veľká. Spomínaný tatarák navyše po takej dlhej dobe prípravy ani len neohúril, hoci ani neurazil.
Nepríjemným prekvapením pre Martina bolo špáradlo ukryté v hamburgeri, ktoré si človek pred jedením nevšimne. Je to nástraha, ktorá môže spôsobiť nepríjemnosti. V podniku navyše tak trochu pokrivkávala aj hygiena. Podlahy neboli pozametané a najlepšie na tom nebola ani kuchyňa. Poriadne znechutený ostal Martin aj z cigaretových ohorkov v grile na dvore, ktorý by mohol byť jednou z veľkých výhod podniku.
Ďalším problémom bol fakt, že hoci personál robil, čo mohol, a dal do toho svoje srdce, jednoducho nestíhal a viazla aj komunikácia. Šéfkuchár Martin si preto obliekol zásteru a pustil sa do úprav menu, ale aj zariadenia v kuchyni. Časť položiek v menu celkom zrušil, iné len poupravil. Osadenstvo Smokehouse tiež vzal na exkurziu do dobre zabehnutej kuchyne, aby videli, ako by to malo fungovať.
Silné emócie
