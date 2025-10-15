Do slovenských obchodov sa vráti naša známa minerálka. Nový majiteľ chce obnoviť aj schátrané unikátne kúpele

Kúpele Korytnica mnohí označujú ako európsky unikát a ich sláva ďaleko presiahla naše hranice. V minulosti ich vyhľadávala šľachta, medzi hosťami svietili mená ako cisár František Jozef či Ľudovít Štúr. V novom miléniu ich poznačili finančné problémy a neskôr zložité majiteľské väzby spojené aj s Marianom Kočnerom.
Vývoj v Korytnici smeroval k tomu, že kúpele ostali opustené, infraštruktúra žalostne schátrala a napokon sa zastavila aj produkcia minerálnej vody, ktorej zloženie môže konkurovať najpopulárnejším zahraničným prameňom.
Ako teraz v tlačovej správe informovala spoločnosť Korytnica 1853, v blízkej dobe sa očakáva obnovenie výroby obľúbenej minerálky. Tá sa v slovenských obchodných reťazcov predávala naposledy v roku 2019 a spotrebitelia ju vyhľadávali predovšetkým kvôli jedinečnému zloženiu, keďže obsahuje veľa vápnika a horčíka pri nízkom objeme sodíka.
Obnovenie kúpeľov
„Príbeh minerálnej vody a kúpeľov Korytnica je osobitý, a keď sa naskytla príležitosť, naša spoločnosť vyvinula mnoho úsilia do vyriešenia extrémne zložitých vlastníckych pomerov a scelenia pozemkov. Najbližším krokom je obnovenie výroby minerálnej vody Korytnica,“ uviedol zástupca spoločnosti Korytnica 1853 Miroslav Duračinský s tým, že príprava na obnovenie produkcie je vo finálnej fáze.
Ako ďalej noví majitelia deklarovali, v pláne je tiež obnovenie kedysi slávneho kúpeľného areálu. Na takýto projekt však zrejme budú potrebovať vstup ďalšieho investora. „Pre obnovenie kúpeľov plánujeme osloviť potenciálnych investorov. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby kúpeľné aktivity dostali v Korytnici opäť šancu,“ dodal Duračinský.
Okrem práce, ktorá smeruje k obnove výroby minerálnej vody, sa v Korytnici pracuje tiež na zabezpečení chátrajúceho areálu. Podľa posledných zistení je stav niektorých budov kritický.
Vlastnícke pozadie
Akciovej spoločnosti Korytnica 1853 sa po dlhých rokoch podarilo zjednotiť komplikované majiteľské pomery, ktoré bránili v revitalizácii kúpeľného areálu. Spočiatku pri tomto procese vystupoval hlavne Jaroslav Lehončák. Ako teraz uviedol Denník E, predsedom predstavenstva sa stal Rus Ivan Mashkantsev, teda pre Slovákov nie úplne neznáme meno.
Mashkantsev má už niekoľko rokov zapísaný trvalý pobyt v Bratislave, pričom v minulosti stál za nevydareným pokusom o oživenie stredoslovenskej rafinérie Petrochema Dubová. Okrem toho pôsobí aj vo farmaceutickej firme MediPharm.
