Do slovenských obchodov sa vráti naša známa minerálka. Nový majiteľ chce obnoviť aj schátrané unikátne kúpele

Foto: interez.sk (Klaudia Bencúrová)

Jakub Baláž
Z pultov obchodných reťazcov zmizla slovenská minerálna voda ešte v roku 2019. Obnova jej produkcie by mala byť súčasťou širšieho plánu revitalizácie kedysi slávneho areálu.

Kúpele Korytnica mnohí označujú ako európsky unikát a ich sláva ďaleko presiahla naše hranice. V minulosti ich vyhľadávala šľachta, medzi hosťami svietili mená ako cisár František Jozef či Ľudovít Štúr. V novom miléniu ich poznačili finančné problémy a neskôr zložité majiteľské väzby spojené aj s Marianom Kočnerom.

Vývoj v Korytnici smeroval k tomu, že kúpele ostali opustené, infraštruktúra žalostne schátrala a napokon sa zastavila aj produkcia minerálnej vody, ktorej zloženie môže konkurovať najpopulárnejším zahraničným prameňom.

Ako teraz v tlačovej správe informovala spoločnosť Korytnica 1853, v blízkej dobe sa očakáva obnovenie výroby obľúbenej minerálky. Tá sa v slovenských obchodných reťazcov predávala naposledy v roku 2019 a spotrebitelia ju vyhľadávali predovšetkým kvôli jedinečnému zloženiu, keďže obsahuje veľa vápnika a horčíka pri nízkom objeme sodíka.

Obnovenie kúpeľov

Príbeh minerálnej vody a kúpeľov Korytnica je osobitý, a keď sa naskytla príležitosť, naša spoločnosť vyvinula mnoho úsilia do vyriešenia extrémne zložitých vlastníckych pomerov a scelenia pozemkov. Najbližším krokom je obnovenie výroby minerálnej vody Korytnica,“ uviedol zástupca spoločnosti Korytnica 1853 Miroslav Duračinský s tým, že príprava na obnovenie produkcie je vo finálnej fáze.

Foto: interez.sk (Klaudia Bencúrová)

Ako ďalej noví majitelia deklarovali, v pláne je tiež obnovenie kedysi slávneho kúpeľného areálu. Na takýto projekt však zrejme budú potrebovať vstup ďalšieho investora. „Pre obnovenie kúpeľov plánujeme osloviť potenciálnych investorov. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby kúpeľné aktivity dostali v Korytnici opäť šancu,“ dodal Duračinský.

Okrem práce, ktorá smeruje k obnove výroby minerálnej vody, sa v Korytnici pracuje tiež na zabezpečení chátrajúceho areálu. Podľa posledných zistení je stav niektorých budov kritický.

Vlastnícke pozadie

Akciovej spoločnosti Korytnica 1853 sa po dlhých rokoch podarilo zjednotiť komplikované majiteľské pomery, ktoré bránili v revitalizácii kúpeľného areálu. Spočiatku pri tomto procese vystupoval hlavne Jaroslav Lehončák. Ako teraz uviedol Denník E, predsedom predstavenstva sa stal Rus Ivan Mashkantsev, teda pre Slovákov nie úplne neznáme meno.

Mashkantsev má už niekoľko rokov zapísaný trvalý pobyt v Bratislave, pričom v minulosti stál za nevydareným pokusom o oživenie stredoslovenskej rafinérie Petrochema Dubová. Okrem toho pôsobí aj vo farmaceutickej firme MediPharm.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biedronka odhalila ďalšiu lokalitu. S diskontným tovarom mieri do malého mestečka, manažérovi ponúka plat od…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac