Zabudnite na Taylor Swift či Beyoncé. Rebríčku najbohatších hudobníkov kraľuje tento známy muž

V hudobnom priemysle sa točia obrovské sumy, no len hŕstka umelcov sa dokázala prepracovať medzi miliardárov. Najnovší rebríček odhalil, že najbohatším hudobníkom sveta nie je Taylor Swift a dokonca ani čerstvá držiteľka Grammy Beyoncé.

I keď obe spomínané umelkyne patria medzi najväčšie mená hudobného priemyslu všetkých čias, v rebríčku, ktorý zverejnil portál Unilad dominuje muž. Producent a raper Jay-Z. Ten za posledné roky vybudoval skutočné impérium. Jeho majetok sa odhaduje na 2,5 miliardy dolárov a jeho vplyv siaha ďaleko za hranice hudby.

Jay-Z: Z ulice na finančný vrchol

Shawn Carter, známy ako Jay-Z, začal svoju kariéru ako raper z Brooklynu, no dnes je synonymom podnikateľského talentu. Okrem toho, že patrí medzi najvplyvnejších hudobníkov, vlastní vydavateľstvo Roc-A-Fella Records a zábavnú spoločnosť Roc Nation. Investoval do luxusnej alkoholovej značky Armand de Brignac, streamingovej služby Tidal a iných lukratívnych projektov. Práve tieto investície ho vystrelili do miliardárskeho klubu, kde si svoju pozíciu stabilne drží.

Navyše Jay-Z-mu neuškodilo ani to, že je spájaný so škandálom okolo jeho kolegu P. Diddyho. Napriek medializovaným kontroverziám si dokázal udržať svoj biznis a reputáciu, čo len dokazuje jeho stabilnú pozíciu v hudobnom aj podnikateľskom svete.

Taylor Swift: Ikona, ktorá redefinuje priemysel