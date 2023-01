Za zločin, ktorý spáchal jeho dvojník, si odsedel 17 rokov. Mužovi súd uznal odškodné vo výške milión dolárov

Tento muž si zrejme praje, aby žiadneho dvojníka nikdy nemal. Dostal ho totiž do poriadnych problémov. Za jeho zločiny si odsedel 17 rokov. Súd ale rozhodol v jeho prospech, nevinný muž dostal odškodné vo výške milión dolárov. Jeho dvojník ale potrestaný nebude.

Odsúdili ho bez dôkazov a napriek alibi

Ako informuje LADbible, Richarda Jonesa súd v roku 2000 obvinil z lúpeže a posadil ho za mreže na poriadne dlhú dobu. Na chybu by sa snáď ani nebolo prišlo, keby svedkovia a obete lúpeže neuvideli fotografiu Rickyho Amosa. Amos a Jones sa podobajú, akoby boli dvojčatá.

K lúpeži došlo ešte v roku 1999 v Kansase, muž sa na parkovisku Walmartu pokúsil ukradnúť žene kabelku. Richarda Jonesa za tento zločin odsúdili napriek tomu, že neexistovali žiadne dôkazy, ktoré by ho usvedčovali a mal aj alibi. V čase, kedy sa lúpež odohrala, bol so svojou priateľkou v Kansas City.

K pochybeniu došlo po tom, čo bola svedkom predložená fotografia Jonesa a tí sa zhodli, že páchateľom je naozaj on. Jones po celý čas trval na svojej nevine a pokúsil sa niekoľkokrát odvolať, no neúspešne. Očistiť jeho meno sa podarilo až vďaka The Midwest Innocence Project a Kansaskej právnickej škole.

Amos svoju vinu aj naďalej popiera

Po tom, čo sa pustili do pátrania, čakal všetkých poriadny šok. Ukázalo sa totiž, že skutočný páchateľ sedí v tej istej väznici ako Jones. Sudca sa preto rozhodol, že svedkom a obetiam opäť ukáže fotografie, tentoraz mohli vidieť tváre oboch mužov vedľa seba. Nikto ich nedokázal rozoznať.

V Jonesov prospech ale svedčilo to, že neexistovali žiadne fyzické dôkazy, odtlačky prstov ani DNA, ktoré by ho spájali s miestom činu. Aj keď Amos aj naďalej svoju vinu popieral, Jones sa konečne dočkal spravodlivosti a v roku 2017 sa dostal na slobodu. Smutné je, že vzhľadom na premlčaciu dobu Amos za lúpež už potrestaný nebude.

Okrem toho, že bol konečne oficiálne prehlásený za nevinného, súd rozhodol, že má Jones nárok aj na odškodné vo výške milión dolárov.