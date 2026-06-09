Za dve zmrzliny zaplatili neuveriteľných 44 eur: Turistov skoro „vystrelo“, hovoria o podvode

Zmrzlina v poháriku a bloček

Foto: Facebook - Nicole Ann

Roland Brožkovič
Príspevok získal množstvo interakcií a ľudia vyjadrujú v komentároch svoje zhrozenie.

Zmrzlina je síce každým rokom drahšia, no ide o jeden zo symbolov leta a ľudia si ju napriek tomu doprajú. Chuť na ňu však zrejme na dlhú dobu prešla dvoch turistov v Ríme, ktorí za dve porcie zmrzliny zaplatili neuveriteľných 44 eur.

Pár zo Spojených štátov amerických bol na dovolenke v Ríme. Na námestí Piazza Navona si zrejme povedali, že je čas na zmrzlinu, že sa „buchnú po vačku“ a kúpia si túto dobrotu na jednom z najdrahších miest v Taliansku. To však ešte nevedeli, čo ich čaká. Na tému upozornil The Guardian.

Úsmev ich rýchlo prešiel, keď zbadali bloček z prevádzky s názvom Don Nino. Namiesto očakávaných 12 eur platili za dve zmrzliny napokon 44 eur. Nicole Ann sa o svoju skúsenosť s predavačkou podelila na sociálnej sieti a téma sa rýchlo stala virálnou.

Jedna za 22 eur

„Zastavili sme sa na zmrzlinu a požiadali sme o 2 malé tégliky. Dala nám najmenší pohárik a povedala, že máme 3 kopčeky. Potom začala pridávať polevy a veci, o ktoré sme nežiadali, napríklad cannoli a makrónky. Naznačila, že je to zadarmo. Išli sme zaplatiť a dve zmrzliny stáli 44 eur. Znelo to, akoby povedala 14, takže som si to ani neuvedomila, až kým som sa potom nepozrela na účtenku. Jednoznačne ide o pascu na turistov a podvod,“ napísala nahnevaná žena.

Zmrzlina v poháriku a bloček
Foto: Facebook – Nicole Ann

Predajca si za šľahačku naúčtoval 2 eurá, za malú makrónku 3 eurá a za cannoli 5 eur, to všetko navyše dvakrát. Jedna zmrzlina tak dokopy vyšla na 22 eur. Don Nino má v Ríme niekoľko prevádzok, jedna je aj na spomínanom námestí. Denník The Guardian požiadal spoločnosť o vyjadrenie, no tá situáciu odmietla komentovať.

Príspevok na sociálnej sieti medzitým získal množstvo interakcií a ľudia vyjadrujú v komentároch svoje zhrozenie. „Ako Talianka sa hanbím. Je to čistá krádež!“ napísala jedna z komentujúcich. Našli sa však aj takí, ktorí zmrzlináreň obhajovali. „Mysleli ste si, že pridanie šľahačky, celého cannoli a celej makrónky bude zadarmo?“ napísal jeden z nich. Podobných komentárov je pritom pod príspevkom viacero.

Prípad z Rakúska

Niečo podobné sa pritom prednedávnom stalo aj neďaleko Viedne, v Dolnom Rakúsku. Téme sme sa venovali v našom článku. Muž, ktorý sa predstavil ako Wolfgang, si v miestnej cukrárni objednal ľadovú kávu a jogurtový pohár, na bločku ho však čakalo prekvapenie.

Zbadal tam totiž položku označenú ako „príplatok za pohár“. Wolfgang si objednal dve položky, ale na bločku boli uvedené tri: ľadová káva (6,90 eura), jogurtový pohár (8,50 eura) a príplatok za pohár (70 centov za kus).

Nespokojný zákazník sa okamžite opýtal obsluhy, či ide o zálohu. Obsluha mu však odpovedala, že poplatok je za umývanie riadu. Zákazníci sa podľa cukrárne môžu takémuto poplatku vyhnúť, ak si svoje dezerty objednajú do papierového pohára. „Nemáme samostatné ceny za stoly, účtujeme si jednoducho tento príplatok a je zobrazený na tabuli pred zmrzlinárňou,“ vysvetlila majiteľka zmrzlinárne pre Heute.

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