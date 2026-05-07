Zákazník si na bločku všimol niečo nezvyčajné: Kaviareň mu zaúčtovala bizarný poplatok

Čoraz častejšie sa stretávame s rôznymi zvláštnymi poplatkami v reštauráciách a niekedy nad nimi zostáva rozum stáť, no najnovší prípad ukázal, že ľudia vždy dokážu prekvapiť. Svoje o tom vedia aj zákazníci cukrárne v Dolnom Rakúsku neďaleko Viedne.
Muž, ktorý sa predstavil ako Wolfgang, si tam objednal ľadovú kávu a jogurtový pohár, na bločku ho však čakalo prekvapenie. Zbadal tam totiž položku označenú ako „príplatok za pohár“. O téme píše web Heute. Wolfgang si objednal dve položky, ale na bločku boli uvedené tri: ľadová káva (6,90 eura), jogurtový pohár (8,50 eura) a príplatok za pohár (70 centov za kus).
Poplatok za umývanie riadu
Nespokojný zákazník sa okamžite opýtal obsluhy, či ide o zálohu. Obsluha mu však odpovedala, že poplatok je za umývanie riadu. Zákazníci sa podľa cukrárne môžu takémuto poplatku vyhnúť, ak si svoje dezerty objednajú do papierového pohára. „Nemáme samostatné ceny za stoly, účtujeme si jednoducho tento príplatok a je zobrazený na tabuli pred zmrzlinárňou,“ vysvetlila majiteľka zmrzlinárne pre Heute.
Wolfgang sa však bráni a tvrdí, že žiaden nápis nevidel. „Nejde o 70 centov, takto sa k zákazníkom jednoducho nesprávate,“ dodal nahnevaný zákazník.
