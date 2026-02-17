Za 16 eur ochutnáte najlepšiu pizzu: Našli sme lacné letenky do ideálnej jarnej destinácie

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Alebo sa vydáte po stopách Diega Maradonu.

Čo by ste povedali na nekonečné romantické prechádzky v úzkych uličkách, ochutnávku vynikajúcej kuchyne, spoznávanie histórie, umenia alebo dobrý futbalový zápas? Toto všetko a ešte oveľa viac ponúka obľúbený Neapol, kam si môžete zaletieť za veľmi príjemné ceny. 

Pozreli sme sa na najlacnejšie jednosmerné letenky z Bratislavy do populárnych európskych destinácií a spomedzi nich nás zaujal práve tento taliansky klenot.

Do Neapola si zaletíte už od 16 eur, konkrétne 15. apríla. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 1 hodinu a 50 minút. U konkurencie Wizz Air štartujú ceny leteniek na 17 eurách a za túto cenovku máte na výber májový a viacero októbrových termínov.

Foto: Screen kiwi.com

Ideálny štvordňový jarný výlet

Ak si chcete uloviť čo najlacnejšie spiatočné letenky a nechce sa vám čakať až do jesene, spomínaný aprílový termín môže byť pre vás ideálny. Napríklad na krátky výlet od 15. do 18. apríla môžete vycestovať za 53 eur, ak si let tam naplánujete cez Ryanair a späť poletíte leteckou spoločnosťou Wizz Air.

Foto: Screen kiwi.com

Prečo navštíviť Neapol?

Ak si v hlave kladiete túto otázku, vedzte, že dôvodov je veľa. Samozrejme, ak radi objavujete neprebádané destinácie, Neapol nebude pre vás tým pravým orechovým. No turistom má čo ponúknuť, preto nie div, že sa ich sem hrnie toľko.

Portál Walks of Italy láka na návštevu Neapola tvrdením, že si tu dáte najlepšiu pizzu vo svojom živote (aj keď niektorí by mohli nepochybne polemizovať), na jednom mieste môžete obdivovať umenie Caravaggia, Michelangela aj Raphaela, pričom zážitkom samým osebe je aj zdanlivo obyčajná návšteva miestnej pekárne, kde si vaše chuťové bunky prídu na svoje.

Zlatá éra pre lety zo Slovenska

Wizz Air a Ryanair vedú pomedzi sebou pomyselnú „bitku“ a pre nás ako cestujúcich je to v tejto chvíli dobrá správa. Ceny leteniek sú priaznivé, máme na výber množstvo termínov a aj destinácií. A noviniek stále pribúda.

Letecká spoločnosť Wizz Air najnovšie ohlásila novú funkciu Wizz Link, vďaka ktorej si cestujúci môžu kúpiť dva nadväzujúce lety v rámci jednej rezervácie.

Z Bratislavy sa tak po novom s prestupom dostanete napríklad do Lisabonu, na Island či na Tenerife. Z Košíc si zas zaletíte do Albánska či na Sicíliu. Má to však háčik, viac sa dozviete v našom článku.

