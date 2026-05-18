Ľudia môžu od bánk získať stovky eur: Nová pomoc má však háčik, nie všetci majú nárok automaticky

Nina Malovcová
TASR
Pomoc po zdražení hypoték už nebude vyplácať štát.

Pomoc klientom, ktorým po refixácii vzrástla splátka úveru na bývanie, poskytoval do minulého roka štát. Po novom ju od mája tohto roka majú na dobrovoľnej báze poskytovať banky zo svojich vlastných zdrojov. Príspevok môže dosiahnuť najviac 150 eur mesačne, nevzťahuje sa však automaticky na každého klienta s hypotékou, upozornil partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš.

Poukázal na to, že najjednoduchšie je získanie novej pomoci pre ľudí, ktorí už predtým poberali pomoc od štátu. Budú mať na ňu automaticky nárok až do novembra 2027. Naopak, pozor si musia dať majitelia hypoték, ktorí úver medzičasom zmenili, či už refinancovali alebo upravovali úrok.

„Mnohí klienti s vyššou úrokovou sadzbou čakali na nové pravidlá pomoci takmer pol roka a do poslednej chvíle nemali jasné informácie ani od štátu, ani od bánk. Niektorí to nevydržali a medzičasom si hypotéku upravili, napríklad znížili sadzbu alebo refinancovali úver a o pomoc prišli,“ zhodnotil Ďuriš.

Pomoc môže dosiahnuť 75 % z nárastu splátky, najviac však 150 eur mesačne. Túto hranicu klient dosiahne, ak sa mu splátka zvýšila o 200 eur. Pri vyššom náraste splátky sa už suma pomoci nezvyšuje. Nová schéma rozlišuje medzi dvoma skupinami klientov, pripomenul odborník. Prvú tvoria tí, ktorí hypotekárnu pomoc poberali do 1. decembra 2025. Tým by mala byť obnovená automaticky a vyplatená aj spätne. „Klienti, ktorí už pomoc poberali od štátu, nemusia podávať novú žiadosť. Banky ju im vyplatia automaticky, a to spätne od 1. decembra 2025,“ vysvetlil.

Druhú skupinu tvoria noví oprávnení klienti, ktorí budú musieť svoju banku o pomoc požiadať. „Pri nových žiadateľoch bude dôležitá ich vlastná aktivita. Ak klient čaká refixáciu alebo mu už splátka výrazne vzrástla, mal by sa v banke alebo svojho sprostredkovateľa opýtať, či spĺňa podmienky pomoci. Netreba sa spoliehať na to, že ho banka sama osloví,“ upozornil Ďuriš.

O pomoci rozhoduje príjem domácnosti

Nárok na pomoc sa posudzuje podľa príjmu domácnosti za rok 2024, pričom pri viacerých dlžníkoch sa sleduje ich spoločný mesačný príjem. To je podľa odborníka rozdiel oproti pôvodnej štátnej pomoci, pri ktorej sa nárok klienta opätovne posudzoval každý kalendárny rok. V praxi tak niektorí o pomoc prišli, ak sa im medzičasom zvýšil príjem.

Ďuriš poukázal aj na prípady, keď klient počas poberania pomoci zmenil podmienky hypotéky, napríklad si znížil úrokovú sadzbu, úver refinancoval alebo uskutočnil mimoriadnu splátku. Podľa komunikácie s bankami znamená zníženie úrokovej sadzby stratu nároku na pomoc. To isté platí aj pri refinancovaní hypotéky do inej banky.

Pri mimoriadnej splátke sa zase výška pomoci môže znížiť. „Ak klient uvažuje o zmene úrokovej sadzby, refinancovaní alebo mimoriadnej splátke, mal by si najskôr overiť, či tým nepríde o nárok na príspevok. Pri väčšine hypoték bude 150 eur mesačne dôležitejších než malá úspora na úroku,“ zdôraznil odborník.

