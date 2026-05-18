Trump nechce riskovať ďalší rast cien. USA predĺžili výnimky pre ruskú ropu

O ďalší mesiac sa predĺži americká výnimka na nákup sankcionovanej ruskej ropy a ropných produktov dopravovaných tankermi, oznámil na sieti X minister financií USA Scott Bessent. Platnosť výnimky vypršala v sobotu, píše TASR.
„Ministerstvo financií USA vydáva dočasnú 30-dňovú všeobecnú licenciu, aby najzraniteľnejším krajinám umožnilo dočasný prístup k ruskej rope, ktorá je v súčasnosti uviaznutá na mori,“ napísal Bessent v príspevku na sieti X.
„Toto predĺženie poskytne dodatočnú flexibilitu a s týmito krajinami budeme spolupracovať na poskytovaní špecifických licencií podľa potreby. Táto všeobecná licencia pomôže stabilizovať trh s fyzickou ropou a zabezpečiť, aby sa ropa dostala do energeticky najzraniteľnejších krajín,“ dodal s tým, že to pomôže znížiť schopnosť Číny hromadiť zlacnenú ropu.
Niekoľko krajín podľa zdroja agentúry Reuters žiadalo Spojené štáty, aby výnimku predĺžili v rámci snahy zmierniť dôsledky nedostatku dodávok ropy a vysokých cien vyvolané uzavretím Hormuzského prielivu Iránom. Agentúra uvádza, že predĺženie výnimky by stabilizácii cien pomohlo len veľmi málo.
Výnimka bola pôvodne predĺžená do 16. mája, tá predchádzajúca sa mala skončiť 11. apríla. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa informovala, že sa nevzťahuje na transakcie s Iránom, Kubou a Severnou Kóreou. Krok kritizovalo viacero spojencov USA i amerických kongresmanov.
