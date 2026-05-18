Májový nov prináša veľké zmeny: Dve znamenia pocítia jeho energiu najviac a začnú novú kapitolu života

Novolunie v znamení Býka, ktorý nastal 16. mája 2026, priniesol podľa astrológov silnú energiu nových začiatkov, stability a odvážnych rozhodnutí. Toto lunárne obdobie je spojené s budovaním pevných základov, realizáciou plánov a postupným napĺňaním snov.
Energia zemského znamenia Býka podporuje trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť pretaviť nápady do reality. Astrologička Nina Kahn upozorňuje, že tento nov ovplyvní najmä dve znamenia zverokruhu. Práve tieto znamenia môžu v nasledujúcich týždňoch pocítiť silné vnútorné zmeny, nové príležitosti a potrebu urobiť dôležitý krok vpred, ako píše portál Bustle.
Strelec
Nepodceňujte silu malých krokov a nenápadných zmien. Je jednoduché snívať o veľkých cieľoch a predstavovať si nový život, no oveľa náročnejšie je naozaj zmeniť každodenné návyky a spôsob, akým fungujete každý deň. Práve energia tohto novu vám môže priniesť potrebnú jasnosť a ukázať vám, ako postupne meniť svoju rutinu tak, aby podporovala vaše dlhodobé plány a sny.
Strelci sú prirodzene vizionári a radi sa pozerajú na veci vo veľkom. Bežné povinnosti či drobné každodenné úlohy preto môžu pôsobiť nudne alebo zbytočne. Ak si však uvedomíte, že práve tieto malé kroky vás približujú k väčšiemu cieľu, získa aj obyčajný deň nový význam. Postupné zmeny, ktoré teraz urobíte, môžu časom prerásť do niečoho oveľa väčšieho a dôležitejšieho.
