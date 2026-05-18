Potápanie sa zmenilo na tragédiu: Po dňoch pátrania našli telá štyroch turistov, zomrel aj vojenský potápač

Telá štyroch talianskych turistov, ktorí sa minulý týždeň utopili pri nehode na Maldivách, potápači našli v podmorskej jaskyni. Potvrdilo to v pondelok talianske ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Pátranie trvalo niekoľko dní a bolo prerušené po tom, čo cez víkend zomrel pri akcii jeden vojenský potápač. Maldivské národné obranné sily na sociálnej sieti X uviedli, že v najbližších dňoch sa uskutočnia ďalšie ponory, aby telá utopených turistov dostali na povrch.
Turisti skúmali podmorské jaskyne
K tragédii došlo minulý štvrtok neďaleko ostrova Alimathaa, kde sa Taliani pokúšali preskúmať podmorské jaskyne. Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov zostúpili potápači do hĺbky približne 50 metrov. Telo jedného z nich záchranári objavili už krátko po incidente.
Vyšetrovatelia preverujú viacero príčin nehody
Posádka výletnej lode Duke of York, ktorú zahraniční klienti využívajú na prepravu na miesto potápania, zalarmovala pobrežnú stráž po tom, čo skupina prekročila časový limit na vynorenie. Príčina nehody ostáva neznáma.
Experti preverujú, či k tragédii prispelo zlyhanie techniky, nedodržanie dekompresných postupov vo veľkej hĺbke alebo nečakané silné morské prúdy. Poveternostné podmienky na mieste potápania boli vo štvrtok nepriaznivé natoľko, že meteorologická služba vydala pre oblasť výstrahu žltého stupňa.
