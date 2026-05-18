Spor o „mydlenie barana“ pokračuje aj po rokoch: Matovič tvrdí, že súd od neho žiada nemožné. Reaguje žalobami

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Matovič podá sťažnosť na Ústavný súd.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič podá sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s rozhodnutím súdu o povinnosti ospravedlniť sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) v pléne parlamentu. Argumentuje tým, že rokovací poriadok takéto ospravedlnenie zakazuje.

Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na Blahovo video zo stredy (13. 5.) o rozhodnutí súdu. Matovič zároveň avizoval žaloby na europoslanca za výroky na jeho adresu. „Rokovací poriadok, zákon, mi neumožňuje, aby som sa ospravedlnil. Zároveň ma však súd zaviazal, aby som sa ospravedlnil,“ uviedol Matovič s tým, že ide o neriešiteľnú situáciu.

Na Blahu chce podať žaloby aj trestné oznámenia

Spomenul tiež, že v roku 2023, keď bol Blaha predsedajúcim parlamentnej schôdze, ho požiadal, aby mu vytvoril priestor na ospravedlnenie. Ten to však podľa neho odignoroval a rozpravu uzavrel, čo Matovič dokázal aj videom. Zároveň odmietol, že by čelil exekúcii, ako to tvrdí Blaha.

Matovič dodal, že na Blahu podá dve trestné oznámenia a dve občianskoprávne žaloby za jeho vyjadrenia na sociálnej sieti na jeho adresu. Konkrétne ide o videá z nedele (17. 5.) a pondelka. Tieto výroky označil za nepravdivé a za učebnicový príklad šírenia nenávisti.

Foto: SITA – Milan Illík

Poukázal aj na to, že takéto vyjadrenia sa objavujú po tom, ako začal platiť nový rokovací poriadok – tzv. náhubkový zákon – pre poslancov Národnej rady (NR) SR. Ten sa však Blahu ako europoslanca netýka, a tak podľa Matoviča môže vo verejnom priestore beztrestne obviňovať iných zo závažných trestných činov.

Spor sa týka výroku o „mydlení barana“

V roku 2021 vtedajší poslanec NR SR Blaha informoval, že vtedajší minister financií Matovič sa mu musí na základe rozhodnutia súdu na najbližšej schôdzi NR SR verejne ospravedlniť za výrok o „mydlení barana“ z predchádzajúceho roka. V stredu na sociálnej sieti upozornil, že Matovič rozhodnutie súdu ignoruje.

Matovičovi podľa neho súdy zamietli všetky žiadosti o zastavenie exekúcie a začína sa jej výkon. Vo videách z nedele a pondelka navyše obvinil Matoviča z genocídy Slovákov v súvislosti s plošným testovaním počas pandémie, v dôsledku ktorého podľa neho zomrelo 20 000 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alkohol, mám ťa rád: Holečkovej prekážajú texty speváka v kampani pre deti, na Šutaja Eštoka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac