Spor o „mydlenie barana“ pokračuje aj po rokoch: Matovič tvrdí, že súd od neho žiada nemožné. Reaguje žalobami

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič podá sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s rozhodnutím súdu o povinnosti ospravedlniť sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) v pléne parlamentu. Argumentuje tým, že rokovací poriadok takéto ospravedlnenie zakazuje.
Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na Blahovo video zo stredy (13. 5.) o rozhodnutí súdu. Matovič zároveň avizoval žaloby na europoslanca za výroky na jeho adresu. „Rokovací poriadok, zákon, mi neumožňuje, aby som sa ospravedlnil. Zároveň ma však súd zaviazal, aby som sa ospravedlnil,“ uviedol Matovič s tým, že ide o neriešiteľnú situáciu.
Na Blahu chce podať žaloby aj trestné oznámenia
Spomenul tiež, že v roku 2023, keď bol Blaha predsedajúcim parlamentnej schôdze, ho požiadal, aby mu vytvoril priestor na ospravedlnenie. Ten to však podľa neho odignoroval a rozpravu uzavrel, čo Matovič dokázal aj videom. Zároveň odmietol, že by čelil exekúcii, ako to tvrdí Blaha.
Matovič dodal, že na Blahu podá dve trestné oznámenia a dve občianskoprávne žaloby za jeho vyjadrenia na sociálnej sieti na jeho adresu. Konkrétne ide o videá z nedele (17. 5.) a pondelka. Tieto výroky označil za nepravdivé a za učebnicový príklad šírenia nenávisti.
Poukázal aj na to, že takéto vyjadrenia sa objavujú po tom, ako začal platiť nový rokovací poriadok – tzv. náhubkový zákon – pre poslancov Národnej rady (NR) SR. Ten sa však Blahu ako europoslanca netýka, a tak podľa Matoviča môže vo verejnom priestore beztrestne obviňovať iných zo závažných trestných činov.
Spor sa týka výroku o „mydlení barana“
V roku 2021 vtedajší poslanec NR SR Blaha informoval, že vtedajší minister financií Matovič sa mu musí na základe rozhodnutia súdu na najbližšej schôdzi NR SR verejne ospravedlniť za výrok o „mydlení barana“ z predchádzajúceho roka. V stredu na sociálnej sieti upozornil, že Matovič rozhodnutie súdu ignoruje.
Matovičovi podľa neho súdy zamietli všetky žiadosti o zastavenie exekúcie a začína sa jej výkon. Vo videách z nedele a pondelka navyše obvinil Matoviča z genocídy Slovákov v súvislosti s plošným testovaním počas pandémie, v dôsledku ktorého podľa neho zomrelo 20 000 ľudí.
