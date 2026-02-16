Užite si jar v Albánsku od 95 eur: Z Košíc a z Bratislavy sa dostanete do desiatok destinácií jednoduchšie

Maďarská spoločnosť Wizz Air prichádza s novinkou, ktorá poteší nejedného cestovateľa. Z Bratislavy, ale aj z Košíc sa po novom do desiatok destinácií dostanete jednoduchšie.
Ako informuje web Letenky za babku, doteraz platilo, že cestovateľ pri letoch s prestupom nemal istotu, že sa do ďalšieho lietadla pri prestupe dostane. Musel kupovať dve samostatné letenky a dúfať, že letenka neprepadne a neostane na letisku bez pomoci. Teraz si ale vďaka novej funkcii Wizz Link môžu cestujúci priplatiť za garanciu, že sa dostanú tam, kam potrebujú. Môžu si kúpiť dva nadväzujúce lety v rámci jednej rezervácie.
Má to háčik
Z Bratislavy sa tak po novom s prestupom dostanete napríklad do Lisabonu (od 179 eur), na Island (od 199 eur) či na Tenerife (od 195 eur). Z Košíc si zas zaletíte do Albánska (od 95 eur), na Sicíliu (od 90 eur alebo do Barcelony od 135 eur). Má to však háčik. Nejde totiž o klasické prestupy. Napríklad, batožina sa nepresúva automaticky a musíte si ju vyzdvihnúť. Následne musíte ísť znova na check-in a batožinu odovzdať. Ak to chcete stihnúť, potrebujete na to 2,5 až 3 hodiny.
Na osobu na let si za extra službu priplatíte 5 až 11 eur. Máte však istotu, že ak nestihnete let, bude bezplatne prebookovaný na najbližší možný spoj. Neplatí to však v prípade, ak lietadlo mešká pre zlé počasie, štrajk alebo ho nestihnete pre zdržanie na kontrolách.
