V Košiciach sa varí projekt za 212-tisíc eur: Hotový má byť už tento rok

Mesto Košice realizuje výstavbu novej fontány v parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov. Projekt za 212-tisíc eur s DPH cez eurofondy spolufinancuje mesto vo výške osem percent. V pondelok ho mesto prezentovalo v rámci kontrolného dňa s tým, že stavebné práce pokračujú v zmysle schváleného harmonogramu.
Ako informoval košický magistrát, vo februári sa začalo s prípravnými a od apríla s hlavnými prácami. Na starosti ich má spoločnosť USD Lučenec. Samotná revitalizácia aj s výstavbou novej fontány by mala byť hotová v tomto roku.
V súčasnosti sa v meste buduje alebo oživuje sedem fontán
Novovznikajúca fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra bude pochôdzna a dostane kruhový tvar. Zahŕňať bude deväť dýz s vodným lúčom umiestnených v zapustených zberných nádobách, ktoré sa budú dať nastaviť do rôznych výšok. Takisto sa budú dať ovládať aj svietidlá s efektným LED osvetlením.
Fontána bude aj „smart“ s ovládaním dýz a osvetlenia podľa aktuálneho vývoja počasia. Pri nepriaznivom počasí sa automaticky vypne. Hoci súčasťou revitalizácie nie je rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku, z vlastných prostriedkov ju zabezpečí Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ako správca verejného osvetlenia.
V meste sa podľa primátora Jaroslava Polačeka v súčasnosti buduje, resp. oživuje celkovo sedem fontán, poltucet z nich je z eurofondov. Ďalšia zrevitalizovaná fontána pribudne vďaka iniciatíve Správy mestskej zelene (SMsZ) v areáli Krematória. Bude v prevádzke počas obradov, čím obohatí a dotvorí charakter tohto pietneho miesta.
Priestor si žiadal obnovu
„Okrem fontány tu v parku na Bašťovanského sa Košičania môžu tešiť aj na ďalšie fontány v parku pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Sídlisku KVP, na Pasteurovom námestí, na Luníku I a II a pri Krematóriu, ktoré v súčasnosti vznikajú alebo sa obnovujú najmä vďaka našim úspešným projektom z eurofondov a práci kolegov z nášho mestského podniku Správa mestskej zelene,“ uviedol s tým, že význam fontán rastie aj vzhľadom na klimatickú zmenu.
Riaditeľka SMsZ Marta Popríková zdôraznila, že hoci fontána v parku na Bašťovanského ulici je jeho ústredným prvkom, dôjde k revitalizácii celého okolia.
„Pribudne 100 štvorcových metrov trvalkových záhonov, kvetinové lúky, nové trávniky aj stromy,“ priblížila.
Starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Dominik Babušík pripomenul, že pôvodná fontána dlhodobo nefungovala a priestor si žiadal obnovu. Mestská časť bude mať tento rok svoje 50. výročie.
„Toto okrúhle jubileum by sme chceli osláviť práve v tomto parku, ktorý vždy bol a po revitalizácii ešte o to viac bude aktívnou časťou a srdcom sídliska,“ povedal.
