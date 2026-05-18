V Košiciach sa varí projekt za 212-tisíc eur: Hotový má byť už tento rok

fontana

Ilustračná foto: Facebook (Košice - Mesto Košice﻿)

Michaela Olexová
TASR
Novovznikajúca fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra bude pochôdzna a dostane kruhový tvar.

Mesto Košice realizuje výstavbu novej fontány v parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov. Projekt za 212-tisíc eur s DPH cez eurofondy spolufinancuje mesto vo výške osem percent. V pondelok ho mesto prezentovalo v rámci kontrolného dňa s tým, že stavebné práce pokračujú v zmysle schváleného harmonogramu.

Ako informoval košický magistrát, vo februári sa začalo s prípravnými a od apríla s hlavnými prácami. Na starosti ich má spoločnosť USD Lučenec. Samotná revitalizácia aj s výstavbou novej fontány by mala byť hotová v tomto roku.

V súčasnosti sa v meste buduje alebo oživuje sedem fontán

Novovznikajúca fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra bude pochôdzna a dostane kruhový tvar. Zahŕňať bude deväť dýz s vodným lúčom umiestnených v zapustených zberných nádobách, ktoré sa budú dať nastaviť do rôznych výšok. Takisto sa budú dať ovládať aj svietidlá s efektným LED osvetlením.

Fontána bude aj „smart“ s ovládaním dýz a osvetlenia podľa aktuálneho vývoja počasia. Pri nepriaznivom počasí sa automaticky vypne. Hoci súčasťou revitalizácie nie je rekonštrukcia verejného osvetlenia v parku, z vlastných prostriedkov ju zabezpečí Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ako správca verejného osvetlenia.

V meste sa podľa primátora Jaroslava Polačeka v súčasnosti buduje, resp. oživuje celkovo sedem fontán, poltucet z nich je z eurofondov. Ďalšia zrevitalizovaná fontána pribudne vďaka iniciatíve Správy mestskej zelene (SMsZ) v areáli Krematória. Bude v prevádzke počas obradov, čím obohatí a dotvorí charakter tohto pietneho miesta.

Priestor si žiadal obnovu

„Okrem fontány tu v parku na Bašťovanského sa Košičania môžu tešiť aj na ďalšie fontány v parku pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Sídlisku KVP, na Pasteurovom námestí, na Luníku I a II a pri Krematóriu, ktoré v súčasnosti vznikajú alebo sa obnovujú najmä vďaka našim úspešným projektom z eurofondov a práci kolegov z nášho mestského podniku Správa mestskej zelene,“ uviedol s tým, že význam fontán rastie aj vzhľadom na klimatickú zmenu.

Riaditeľka SMsZ Marta Popríková zdôraznila, že hoci fontána v parku na Bašťovanského ulici je jeho ústredným prvkom, dôjde k revitalizácii celého okolia.

„Pribudne 100 štvorcových metrov trvalkových záhonov, kvetinové lúky, nové trávniky aj stromy,“ priblížila.

Starosta mestskej časti Dargovských hrdinov Dominik Babušík pripomenul, že pôvodná fontána dlhodobo nefungovala a priestor si žiadal obnovu. Mestská časť bude mať tento rok svoje 50. výročie.

„Toto okrúhle jubileum by sme chceli osláviť práve v tomto parku, ktorý vždy bol a po revitalizácii ešte o to viac bude aktívnou časťou a srdcom sídliska,“ povedal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gigant plánuje zrušiť až 850 pracovných miest. Firma priznala vážne problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac