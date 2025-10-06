Z regálov predajní sťahujú populárny tovar: Dôvodom je olovo, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Rodičia, spozornite. Reťazec Pepco oznámil, že z predaja okamžite sťahuje obľúbený detský riad s motívom Labkovej patroly, pretože môže ohroziť zdravie. Laboratórne testy odhalili, že niektoré kusy obsahujú nadmerné množstvo olova, ktoré sa môže uvoľňovať pri kontakte s potravinami.
Ako informovala spoločnosť PEPCO Slovakia, výrobky nespĺňajú požiadavky smernice Rady 84/500/EHS o keramických materiáloch určených na styk s potravinami. Dôvodom je „nadmerná migrácia olova“, teda únik tejto toxickej látky z povrchu výrobku do jedla či nápoja. Stiahnutie sa týka týchto troch produktov:
- keramický hrnček s licenciou Labková patrola KIDS 230 ml (PLU 620733)
- keramická miska s licenciou Labková patrola KIDS 540 ml (PLU 620734)
- keramický tanier s licenciou Labková patrola KIDS 19 cm (PLU 620736)
Olovo je látka, ktorá sa v tele hromadí a môže mať negatívny vplyv na nervový systém, pečeň či obličky, pričom deti sú na jeho účinky mimoriadne citlivé.
Pepco vyzýva zákazníkov, aby výrobky vrátili
Spoločnosť upozorňuje, že zakúpené produkty treba okamžite prestať používať a vrátiť do ktorejkoľvek predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe,“ uvádza sa v oficiálnom oznámení. Zákazníci sa v prípade otázok môžu obrátiť na zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].
Ide o preventívny krok, tvrdí spoločnosť
Pepco zdôrazňuje, že ide o preventívne opatrenie z dôvodu ochrany zdravia zákazníkov. „V rámci starostlivosti o bezpečnosť našich zákazníkov sme sa rozhodli stiahnuť uvedené produkty z trhu,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.
