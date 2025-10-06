Z regálov predajní sťahujú populárny tovar: Dôvodom je olovo, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Stiahnutie sa týka troch produktov.

Rodičia, spozornite. Reťazec Pepco oznámil, že z predaja okamžite sťahuje obľúbený detský riad s motívom Labkovej patroly, pretože môže ohroziť zdravie. Laboratórne testy odhalili, že niektoré kusy obsahujú nadmerné množstvo olova, ktoré sa môže uvoľňovať pri kontakte s potravinami.

Ako informovala spoločnosť PEPCO Slovakia, výrobky nespĺňajú požiadavky smernice Rady 84/500/EHS o keramických materiáloch určených na styk s potravinami. Dôvodom je „nadmerná migrácia olova“, teda únik tejto toxickej látky z povrchu výrobku do jedla či nápoja. Stiahnutie sa týka týchto troch produktov:

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Mere otvoril svoju prvú predajňu na Slovensku: Nový diskont láka na ceny, aké sme už dlho nevideli. Nájdete ho v tomto meste
2.
Najväčšia dm predajňa na Slovensku otvorila svoje brány: Nachádza sa v tomto meste, zákazníkov čaká novinka
3.
Môže sa v ňom nachádzať sklo: Obchodný reťazec na Slovensku sťahuje z trhu potravinový výrobok
Zobraziť všetky články (205)
  • keramický hrnček s licenciou Labková patrola KIDS 230 ml (PLU 620733)
  • keramická miska s licenciou Labková patrola KIDS 540 ml (PLU 620734)
  • keramický tanier s licenciou Labková patrola KIDS 19 cm (PLU 620736)

Olovo je látka, ktorá sa v tele hromadí a môže mať negatívny vplyv na nervový systém, pečeň či obličky, pričom deti sú na jeho účinky mimoriadne citlivé.

Foto: Pepco

Pepco vyzýva zákazníkov, aby výrobky vrátili

Spoločnosť upozorňuje, že zakúpené produkty treba okamžite prestať používať a vrátiť do ktorejkoľvek predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe,“ uvádza sa v oficiálnom oznámení. Zákazníci sa v prípade otázok môžu obrátiť na zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected].

Ide o preventívny krok, tvrdí spoločnosť

Pepco zdôrazňuje, že ide o preventívne opatrenie z dôvodu ochrany zdravia zákazníkov. „V rámci starostlivosti o bezpečnosť našich zákazníkov sme sa rozhodli stiahnuť uvedené produkty z trhu,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
IĽP poslal Pellegrinimu otvorený list: Žiada, aby prevzal iniciatívu v prípade Petra Švestku, ktorého zadržal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac