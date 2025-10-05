IĽP poslal Pellegrinimu otvorený list: Žiada, aby prevzal iniciatívu v prípade Petra Švestku, ktorého zadržal Izrael

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby osobne prevzal iniciatívu v prípade Slováka Petra Švestku, ktorého podľa ich tvrdení uniesli izraelské ozbrojené sily.
O výzve informoval Inštitút ľudských práv v tlačovej správe, ktorú zaslal médiám, pričom únosu Petra Švestky sme sa podrobnejšie venovali aj v našom staršom článku.
Slovák mal byť unesený v medzinárodných vodách
Podľa organizácie bol Peter Švestka v noci na štvrtok unesený v medzinárodných vodách z lode humanitárnej flotily Global Sumud, ktorá viezla potraviny a lieky do pásma Gazy. Izraelskí vojaci ho podľa IĽP proti jeho vôli odviedli do Izraela, kde je zadržiavaný.
Organizácia tvrdí, že s unesenými občanmi tretích krajín je zaobchádzané nehumánne a v niektorých prípadoch dokonca dochádza k mučeniu. „Prezident podľa Ústavy zastupuje Slovenskú republiku navonok. Preto sme dnes vyzvali Petra Pellegriniho, aby sa ujal kauzy uneseného Slováka Petra Švestku, nakoľko minister zahraničných vecí Juraj Blanár stále nebol schopný ani len predvolať izraelského veľvyslanca na Slovensku,“ uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.
Organizácia zároveň upozorňuje, že Švestka podľa dostupných informácií nepredstavuje žiadnu bezpečnostnú hrozbu a jeho zadržiavanie považuje za nelegálne a nehumánne.
Objavili sa výpovede o zlých podmienkach
Podľa IĽP existujú výpovede prepustených osôb, ktoré opisujú fyzické aj psychické násilie voči zadržaným cudzincom. Medzi nimi mala byť aj švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá podľa týchto tvrdení počas zadržiavania čelila bitiu, ťahaniu za vlasy či ponižovaniu.
Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025
Právnička IĽP Katarína Klimentová tvrdí, že organizácia má k dispozícii tri nezávislé zdroje, vrátane talianskeho novinára, ktoré hovoria o praktikách na hranici mučenia. „Švédske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že protiprávne väznení občania Švédska nedostávajú dostatok stravy ani vody a sú držaní v neľudských podmienkach,“ uviedla. Podľa nej mala Greta Thunbergová počas väznenia skončiť „v miestnosti plnej chrobákov, čo jej spôsobilo zdravotné ťažkosti“.
Organizácia žiada zásah prezidenta aj vlády
Inštitút ľudských práv vyzýva prezidenta aj vládu, aby okamžite konali a zasiahli v prospech slovenského občana. Žiadajú preverenie jeho stavu, komunikáciu s izraelskými orgánmi a využitie všetkých diplomatických nástrojov. Zároveň apelujú na slovenskú vládu, aby ukončila spoluprácu s Izraelom v oblasti zbrojenia a aby sa Slovensko na úrovni Európskej únie zasadilo za zavedenie embarga a sankcií voči Izraelu.
Dlhodobý postoj IĽP k situácii v Gaze
IĽP dlhodobo kritizuje izraelské vojenské operácie v pásme Gazy. Organizácia označuje konanie izraelskej armády IDF za „etnické čistky a genocídu“ a opakovane upozorňuje na porušovanie ľudských práv civilného obyvateľstva. „Máme veľké obavy o život a zdravie Petra Švestku aj ďalších unesených osôb. Títo ľudia viezli pomoc pre hladomorom trpiace obyvateľstvo Gazy a nepredstavujú žiadnu hrozbu. Slovenské úrady majú povinnosť konať,“ dodal Weisenbacher.
Turecko oznámilo návrat zadržaných aktivistov
Do Turecka sa v sobotu letecky vrátilo 36 tureckých občanov, ktorí boli súčasťou propalestínskej flotily Global Sumud, ktorých zadržali izraelské námorné sily, keď sa usilovali prelomiť blokádu Pásma Gazy zo strany Izraela, oznámil hovorca ministerstva zahraničných vecí Öncü Keceli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Očakávame, že 36 našich občanov z plavidiel flotily Global Sumud zadržaných izraelskými silami v medzinárodných vodách sa v sobotu poobede vráti do vlasti špeciálnym letom,“ napísal hovorca rezortu diplomacie na sieti X. Dodal, že presný počet navrátilcov ešte nie je upresnený.
Naďalej podľa neho prebiehajú snahy o dokončenie procedúr pre zostávajúcich tureckých občanov, aby sa čo najskôr mohli vrátiť. Na palube lietadla budú podľa plánu aj občania Spojených štátov, Spojených arabských emirátov, Alžírska, Maroka, Talianska, Kuvajtu, Líbye, Malajzie, Mauritánie, Švajčiarska, Tuniska a Jordánska.
Izrael čelí obvineniam z genocídy
Izraelské vojenské námorníctvo začalo postupne zastavovať plavidlá flotily v noci na štvrtok. Na palube jednej z lodí s názvom Hio sa podľa webstránky flotily nachádzal aj Slovák Peter Švestka. Aktivistov zadržali a budú ich deportovať späť do krajín pôvodu. Turecko, ktoré je ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy, odsúdilo zadržanie flotily ako „teroristický čin“. Po tom, čo izraelské sily zadržali tureckých občanov flotily Turecko uvidelo, že začalo s vyšetrovaním tohto kroku.
Aktivisti chceli do Pásma Gazy doviesť humanitárnu pomoc. Na tomto území už takmer dva roky prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá si vyžiadala už vyše 67 000 obetí. Okrem toho v meste Gaza vyhlásili hladomor a Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.
