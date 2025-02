Z progresu Renáty Názlerovej ostanete v šoku. Keď uvidíte, ako sa zmenila, budete v tichosti závidieť

Fanúšikovia doslova onemeli pri pohľade na životnú koučku a moderátorku, ktorá úspešne zvádza boj s prebytočnými kilami. Hoci sa neraz priznala, že obezita je ochorenie, ktorého sa zbaviť, nie je vôbec jednoduché a je to beh na dlhú trať, zdá sa, že trpezlivým šťastie praje. Aspoň v jej prípade. Zábery zostrihané z rôznych videí s moderátorkou v priebehu vyše štyroch rokov ukazujú, akou veľkou premenou si prešla.

Televízna sudkyňa Renáta Názlerová má odvahy na rozdávanie ako málokto. Zatiaľ čo iní by zamlčali presné číslo hmotnosti, ktorú mali na začiatku chudnutia, ona vyšla s pravdou von. Koncom minulého roka priznala, že kedysi vážila až 167 kilogramov. Navyše otvorene hovorí o obezite, s ktorou má problém, pričom dokonca vyslovila, že sa zrejme už nikdy tohto ochorenia nezbaví.

Zverejnila ukážku premeny i silné slová

Nič však nie je stratené. Aj keď mala v novembri 2024 moderátorka 122 kíl, vyzerá to tak, že ručička na váhe sa stále hýbe smerom nadol. Jej chudnutie síce nie je rapídne, ide pomaly a postupne, no aspoň si životná koučka môže byť istá, že jej nehrozí žiadny jojo efekt, a že si svoju hmotnosť udrží. Aktuálne má dole minimálne 40 kíl. Mnohým sa to zdať nemusí, ak ju často sledujú na sociálnych sieťach. Zvykne sa totiž pravidelne prihovárať svojim priaznivcom na Facebooku a otvárať témy, o ktorých sa viacerí boja prehovoriť. Často povzbudzuje hlavne moletky, ktoré majú tiež právo obliecť si to, čo je pekné a mali by si užívať život.

Teraz však ľudia ostanú šokovaní. Nejde pritom vôbec o silné slová. Renáta Názlerová totiž zverejnila súhrnné video s jej zábermi, pričom každý jeden z nich je z iného časového obdobia. Ide o akési zmapovanie toho, ako sa postupne životná koučka menila. Aj keď na videu nie je zachytená jej postava, už len na tvári je obrovskú zmenu vidieť.

Ale Renáta neostala len pri vizuálnej ukážke. Okrem toho, že fanúšikovia majú možnosť nahliadnuť, čo chudnutie s televíznou sudkyňou urobilo, nezostala im nič dlžná ani v podobe silného odkazu, ktorý je smerovaný na stigmu ohľadom plnoštíhlych žien. Na rozdiel od mnohých to prostoreká moderátorka povedala na rovinu a venovala svojim fanúšikom slová, ktoré by hocikto nahlas nevyslovil.

„Som moletka a samozrejme, že si mnohí myslia, že nerobím nič iné, iba od rána do večera jem a ešte v noci chodím vyjedať chladničku. Som moletka, samozrejme, že si mnohí myslia, že mám odpor k pohybu a že od rána do večera len ležím na gauči pred televízorom. Som moletka a mnohí si myslia, že sa nemôžem páčiť vôbec žiadnemu mužovi, a ak áno, tak len nejakej zúfalej troske…“ povedala okrem iného vo videu Renáta Názlerová, ktorá chcela týmito slovami vyvrátiť predsudky spoločnosti. Na jednej strane priznáva, že nie je štíhla, na druhej to, že jej život nie je ani zďaleka taký, ako si môžu ľudia myslieť.

Moderátorka opäť ukázala, akou veľkou motiváciou a zároveň inšpiráciou môže byť pre tých, ktorí sa snažia schudnúť, no taktiež vie povzbudiť ženy, ktoré zápasia s nadbytočnými kilami.

