Renáta Názlerová poslala veľavravný odkaz, ktorý mnohých donúti zamyslieť sa. Ženy vo veľkom tlieskajú jej odvážnym slovám

Keď ide o boj za práva žien všetkých veľkostí, jej profil je tým správnym miestom, ktoré navštíviť. Ukazuje totiž, že hodnota ženy nevychádza z jej váhy, ale z jej vnútra a že krásna žena môže mať akúkoľvek veľkosť.

Herečka a moderátorka Renáta Názlerová je známa tým, že hlása „moletkovské práva“. Celý život sa radila k silnejším ženám a hoci sa jej teraz podarilo rapídne schudnúť, stále si zachovala oblejšie krivky. Tie však nie sú problémom, keď ide o jej zmysel pre módu, čo sme vám ukázali napríklad v článku, kde porovnala, ako vyzerajú štýlové kúsky na nej a ako na modelke, ktorá ich nafotila.

Zverejnila veľavravný odkaz

Keďže Názlerovej fanúšikovia stále pribúdajú, snaží sa im dať okrem tipov na štýlové kúsky aj nejaké to múdro zo života. Ukazuje pritom, že aj ženy kyprejších tvarov sú krásne a že majú právo obliekať sa tak, ako sa im páči a neskrývať sa.

„Máme právo sa mať rady a páčiť sa samým sebe, aj keď sú okolo nás takí, čo nás túžia ponižovať len preto, lebo ich ideál krásy vyzerá inak,” uviedla televízna sudkyňa nedávno na sociálnej sieti. Teraz zverejnila ďalšiu múdrosť na zamyslenie a podľa jej fanúšičiek opäť udrela klinec po hlavičke.

Napísala: „Nie sú to kilá navyše, čo uberajú z ľudskej krásy. Je to nedostatok charakteru, slušnosti a láskavosti.“

Ľudia okamžite túto myšlienku podporili a vyjadrili súhlas v komentároch. „Absolútne súhlasím Renátka… všade „točia“ o nadváhe, nie o nedostatku intelektu a empatii…“ napísala napríklad jedna fanúšička.

„Presne ako hovoríte, každý pekný obal sa raz pokrčí a odhodí, lebo nemá inú hodnotu,“ pridala sa ďalšia.

Tretia zas odkázala: „Pani Renátka, veľmi Vám to pristane. Vaša vnútorná krása je obdivuhodná. Škoda, že mnoho ľudí posudzuje druhých podľa vonkajšieho obalu. Vy si držte to krásne, čo z Vás vyžaruje. Prajem Vám všetko len to najlepšie.“