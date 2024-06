Takto nikdy predtým nevyzerala. Renáta Názlerová schudla desiatky kíl a vyzerá skvelo, jej metóda však nie je pre každého

Chudnúť začala ešte v roku 2022, a tak vedela, že na výsledky je potrebné si počkať. To sa však v jej prípade rozhodne vyplatilo, keďže sa jej podarilo zhodiť neuveriteľný počet kíl, ktorých úbytok je na jej postave neprehliadnuteľný.

V januári, ako sme vás informovali v článku, to bol rok aj dva mesiace, odkedy začala moderátorka Renáta Názlerová chudnúť a už vtedy sa jej podarilo zhodiť neuveriteľných 24 kíl. Teraz však prešiel ďalší polrok a ona zhodila ešte viac. V súčasnosti sa tak môže pochváliť úctyhodným výsledkom mínus 35 kíl.

„Musím priznať, že sa určite cítim lepšie potom, čo som sa z veľkosti 56/58 dostala na 50/52,“ priznala na svojom profile.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Názlerová (@renata_nazlerova)

Pomáha si injekciami

O svojej ceste chudnutia porozprávala moderátorka otvorene vo videu na sociálnej sieti. V ňom priznala, že s váhou bojuje od detstva a že sa dlhé roky ocitala v začarovanom kruhu priberania a chudnutia. Renáta tiež upozornila, že hoci bola spokojná so sebou aj predtým a mala sa rada, to, že sa rozhodla schudnúť, neznamená, že sa nedokázala prijať, aj keď mala kilá navyše.

Moderátorka si však po čase všimla, že začala priberať, hoci na to nebol dôvod a obávala sa, že to spôsobuje jej štítna žľaza, na ktorú berie lieky. Rozhodla sa preto zistiť, či je všetko v poriadku a obrátila sa na lekárov. Práve tak sa dostala k injekciám na chudnutie.

„Sú na predpis a pichajú sa raz denne, ráno. Užívam ich s prestávkami rok. Účinok sa prejavuje tak, že človek síce má hlad, ale nemá chuť… Viem sa lepšie kontrolovať… Stačí zjesť málo a hneď sa dostaví pocit nasýtenia,“ prezradila moderátorka, na ktorej chudnutie dozerala doktorka.

Nie je to pre všetkých

Teraz sa opätovne vyjadrila k svojmu chudnutiu, a to pre portál Život. V priebehu roka a pol sa jej podarilo dokopy schudnúť 35 kíl, a to vďaka injekciám. Zdôraznila však, že chudla pod dozorom lekárov a že tieto injekcie sú určené pre ženy, ktoré majú skutočne nadváhu.

„Zdôrazňujem, že teraz sa nebavíme o prípadoch, kedy má žena nadváhu 4 až 5 kíl, ale rozprávame sa o nadváhe 30, 40, 50 kilogramov, teda o obezite, ktorá je možno celoživotná a je kombinovaná s ďalšími ochoreniami, alebo je dôsledkom niektorých vážnych ochorení. Aj preto si myslím, že títo ľudia by mali svojho lekára požiadať o pomoc. Najskôr všeobecného, následne obezitológa, internistu, diabetológa, ak sú to ľudia s diabetom. Chudnúť treba začať v spolupráci s lekárom. A tiež sa treba zmieriť s tým, že to dlho trvá. Keď máte nadváhu 50 kíl, tých sa za rok ťažko zbavíte. Treba sa preto obrniť trpezlivosťou,“ vysvetlila moderátorka.