Z postu nikdy neodstúpim: Kotlár nevidí dôvod na odchod. Vraj bojuje za deti, ktoré sa rozhodovať nemôžu

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Nina Malovcová
TASR
Koronavírus
Opoziční politici tak reagovali na medializované informácie, že Kotlára polícia obvinila zo šírenia poplašnej správy.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zo svojho postu podľa svojich slov nikdy neodstúpi. Vyhlásil, že bojuje za slovenské deti, pretože tie sa samostatne rozhodovať nemôžu. Na svoje prípadné odvolanie nevidí dôvod.

Kotlár tak pre TASR reagoval na výzvy niektorých opozičných predstaviteľov, aby z pozície odišiel alebo, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) trval na jeho skončení.

Viac z témy Koronavírus:
1.
Peter Kotlár má mať na krku obvinenie za šírenie poplašnej správy: Polícia informáciu nepotvrdila
2.
Škriepky sa vyostrujú: Kotlár reaguje na ministra Šutaja Eštoka. Ten mu odkázal, aby už konečne doručil výsledky
3.
Autorka „slávnej“ Kotlárovej analýzy má problémy: Peková môže prísť o znalecké oprávnenie, české úrady zasahujú
Zobraziť všetky články (1399)

Hovorí o pokračovaní aj v prípade odvolania

„Aj keby som bol odvolaný premiérom, o čom som presvedčený, že na to nie je dôvod, budem pokračovať vo veci ako poslanec Národnej rady. Štát, a teda aj ja, musí chrániť princípy ústavy a zdravie detí v nevedomosti rodičov,“ vyhlásil s tým, že dodržiava a ctí si Ústavu SR aj princípy prísahy lekára.

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) vyhlásil, že šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško by mal trvať na odchode Kotlára z funkcie vládneho splnomocnenca. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí že splnomocnenec by mal odstúpiť. Opoziční politici tak reagovali na medializované informácie týždenníka Plus 7 dní, že Kotlára polícia obvinila zo šírenia poplašnej správy. Kotlár pre TASR uviedol, že o obvinení nič nevie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pripravte si peňaženky: Slovenská domácnosť potrebuje mesačne nájsť viac ako 700 eur. Dôvody vás nepotešia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac