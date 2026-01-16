Pripravte si peňaženky: Slovenská domácnosť potrebuje mesačne nájsť viac ako 700 eur. Dôvody vás nepotešia

Rok 2026 sa začína s vysokou mierou neistoty, ale aj s mimoriadne silnými impulzmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť vývoj ekonomiky doma aj v zahraničí. Na domácej scéne zostáva ústrednou témou konsolidácia verejných financií.
Vláda si stanovila cieľ znížiť deficit verejných financií v roku 2026 na 4,1 % HDP, no bez ďalších opatrení by sa podľa odhadov opäť dostal nad hranicu piatich percent. To znamená potrebu dodatočnej konsolidácie okolo dvoch miliárd eur.
Priestor na zvyšovanie daní a odvodov je však už výrazne obmedzený, a preto sa pozornosť bude musieť presunúť najmä na výdavkovú stranu rozpočtu.
Ešte minulý rok predstavil minister financií Ladislav Kamenický 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Od 1. januára 2026 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií.
Ekonomická situácia sa v prieskumoch zatiaľ neodzrkadľuje
Ako v relácii interezu 1 na 1 povedal bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, premiér Fico vedie kampaň už druhým rokom a nemieni v tom prestať. Hovoril aj o verejných financiách a zaťažení domácností na Slovensku. „Táto krajina chudobnie a je na tom mizernejšie,“ povedal Káčer. Podľa štatistík sa až 52 percent Slovákov v roku 2025 cítilo finančne horšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Káčer dodáva, že dlhodobý trend spoločnosti nám ukazuje, že ani ekonomické zaťaženie spoločnosti sa nijako extra neodráža na volebných prieskumoch. Takmer 45 percent spoločnosti je podľa exministra spokojných s doterajším vládnutím a so smerovaním Slovenska. „Fico doviedol svoju krajinu z úrovne tatranského tigra do žumpy Európy, na úplný ekonomický aj morálny chvost, a to je paradox. A paradox frustrujúci je to v tom, že stále polovica spoločnosti s týmto sympatizuje, toto podporuje, alebo to minimálne toleruje, a to je potom ťažké,“ doplnil Káčer.
Najviac konsolidáciu pocítia bežní ľudia
Dotkne sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda. Súčasťou konsolidačných opatrení je rozšírenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. K doterajším sadzbám dane vo výške 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie daňové pásma.
Zmeny sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, z podnikania, prenájmu nehnuteľností, použitia umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy. Cieľom úprav je posilnenie príjmovej stránky verejných financií.
Od januára sa zároveň zvýšil odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod – zo 4 % na 5 %. Spolu s úpravami daňových sadzieb ide o opatrenia, ktoré zvýšia celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce a budú mať vplyv na fungovanie trhu práce.
Fico vedie kampaň už druhým rokom
Premiér a rovnako aj mnohí analytici ku koncu roka 2025 hovorili, že tento rok bude predvolebný. Fico zmiernil rétoriku hneď v prvej debate na TA3, kde informoval, že s ministrom financií zvažujú možné zníženie odvodov. To by však smerovanie hospodárstva podstatne nezmenilo.
„Robert Fico je v permanentnej volebnej kampani už vyše dvoch rokov, čiže bude v nej len pokračovať. Ja si myslím, že aj vo svojom novoročnom príhovore chcel ľuďom povedať, že zabudnite na to, že budem ďalej konsolidovať verejné financie, ja budem pokračovať v absolútnom „freeride“ a rozvrátim ešte viac tie financie“, povedal Káčer ďalej v rozhovore.
Podľa Káčera sa ukázalo, že nás vláda oveľa viac zaťažila, a to zvýšenými odvodmi, daňami, zdražovaním a všetkými poplatkami. „Ukazuje sa, že priame dosahy zvýšenej DPH a zvýšených odvodov vo veľkom zaťažujú priemernú domácnosť. Je to niekde medzi 700 až 900 eur mesačne, a to naozaj nie je málo,“ hovorí Káčer.
„Napriek tomu sa dlh zvýšil, pretože vláda kradne, míňa a rozhadzuje peniaze lopatami“. Ako príklad uviedol gazdovanie ministra Kaliňáka na ministerstve obrany, ktorý momentálne ide rekonštruovať Kukuricu.
Vláda musí ďalej konsolidovať, otázka je, ako to v predvolebnom roku bude robiť. Vyššie dane zrejme nie sú cesta, pretože ekonomika tým trpí. Viac z rozhovoru s Rastislavom Káčerom aj k iným témam sa dozviete vo videu.
