Pripravte si peňaženky: Slovenská domácnosť potrebuje mesačne nájsť viac ako 700 eur. Dôvody vás nepotešia

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Vláda musí ďalej konsolidovať, otázka je, ako to v predvolebnom roku bude robiť.

Rok 2026 sa začína s vysokou mierou neistoty, ale aj s mimoriadne silnými impulzmi, ktoré môžu zásadne ovplyvniť vývoj ekonomiky doma aj v zahraničí. Na domácej scéne zostáva ústrednou témou konsolidácia verejných financií.

Vláda si stanovila cieľ znížiť deficit verejných financií v roku 2026 na 4,1 % HDP, no bez ďalších opatrení by sa podľa odhadov opäť dostal nad hranicu piatich percent. To znamená potrebu dodatočnej konsolidácie okolo dvoch miliárd eur.

Priestor na zvyšovanie daní a odvodov je však už výrazne obmedzený, a preto sa pozornosť bude musieť presunúť najmä na výdavkovú stranu rozpočtu.

Ešte minulý rok predstavil minister financií Ladislav Kamenický 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Od 1. januára 2026 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií.

Ekonomická situácia sa v prieskumoch zatiaľ neodzrkadľuje

Ako v relácii interezu 1 na 1 povedal bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, premiér Fico vedie kampaň už druhým rokom a nemieni v tom prestať. Hovoril aj o verejných financiách a zaťažení domácností na Slovensku. „Táto krajina chudobnie a je na tom mizernejšie,“ povedal Káčer. Podľa štatistík sa až 52 percent Slovákov v roku 2025 cítilo finančne horšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Káčer dodáva, že dlhodobý trend spoločnosti nám ukazuje, že ani ekonomické zaťaženie spoločnosti sa nijako extra neodráža na volebných prieskumoch. Takmer 45 percent spoločnosti je podľa exministra spokojných s doterajším vládnutím a so smerovaním Slovenska. „Fico doviedol svoju krajinu z úrovne tatranského tigra do žumpy Európy, na úplný ekonomický aj morálny chvost, a to je paradox. A paradox frustrujúci je to v tom, že stále polovica spoločnosti s týmto sympatizuje, toto podporuje, alebo to minimálne toleruje, a to je potom ťažké,“ doplnil Káčer.

Najviac konsolidáciu pocítia bežní ľudia

Dotkne sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda. Súčasťou konsolidačných opatrení je rozšírenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. K doterajším sadzbám dane vo výške 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie daňové pásma.

Zmeny sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, z podnikania, prenájmu nehnuteľností, použitia umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy. Cieľom úprav je posilnenie príjmovej stránky verejných financií.

Od januára sa zároveň zvýšil odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod – zo 4 % na 5 %. Spolu s úpravami daňových sadzieb ide o opatrenia, ktoré zvýšia celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce a budú mať vplyv na fungovanie trhu práce.

Fico vedie kampaň už druhým rokom

Premiér a rovnako aj mnohí analytici ku koncu roka 2025 hovorili, že tento rok bude predvolebný. Fico zmiernil rétoriku hneď v prvej debate na TA3, kde informoval, že s ministrom financií zvažujú možné zníženie odvodov. To by však smerovanie hospodárstva podstatne nezmenilo.

„Robert Fico je v permanentnej volebnej kampani už vyše dvoch rokov, čiže bude v nej len pokračovať. Ja si myslím, že aj vo svojom novoročnom príhovore chcel ľuďom povedať, že zabudnite na to, že budem ďalej konsolidovať verejné financie, ja budem pokračovať v absolútnom „freeride“ a rozvrátim ešte viac tie financie“, povedal Káčer ďalej v rozhovore.

Podľa Káčera sa ukázalo, že nás vláda oveľa viac zaťažila, a to zvýšenými odvodmi, daňami, zdražovaním a všetkými poplatkami. „Ukazuje sa, že priame dosahy zvýšenej DPH a zvýšených odvodov vo veľkom zaťažujú priemernú domácnosť. Je to niekde medzi 700 až 900 eur mesačne, a to naozaj nie je málo,“ hovorí Káčer.

„Napriek tomu sa dlh zvýšil, pretože vláda kradne, míňa a rozhadzuje peniaze lopatami“. Ako príklad uviedol gazdovanie ministra Kaliňáka na ministerstve obrany, ktorý momentálne ide rekonštruovať Kukuricu.

Vláda musí ďalej konsolidovať, otázka je, ako to v predvolebnom roku bude robiť. Vyššie dane zrejme nie sú cesta, pretože ekonomika tým trpí. Viac z rozhovoru s Rastislavom Káčerom aj k iným témam sa dozviete vo videu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac