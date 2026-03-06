Z pohrebu išiel hrať komédiu. Roman Poláčik odhalil stránku herectva, o ktorej mnohí nevedia

Roman Poláčik odkryl svet herectva, o ktorom diváci často vôbec netušia a nevidia ho. Nie je to len o svetle reflektorov, potlesku a dokonale zvládnutých dialógoch – je to aj o okamihoch, ktoré preveria odhodlanie a profesionalitu herca.
Život herca môže byť rovnako dramatický, smutný aj absurdný ako jeho samotné úlohy, a za každým úsmevom diváka sa skrýva množstvo neviditeľnej práce a emócií. Vedel by o tom rozprávať herec Roman Poláčik, ktorý aktuálne hviezdi v Dunaji, k vašim službám. Minulý rok sa ocitol v jednej z najextrémnejších situácií svojej kariéry, ako prezradil v rozhovore v markizáckej relácii Na káve s.
Nejde o žiadnu psychopatiu
Sympatický herec je vďačný za to, čo môže robiť. Herectvo ho veľmi baví a tak, ako miluje divadlo, rovnako má podľa neho niečo do seba aj televízia a hranie pred kamerami. Obe majú preňho svoje čaro. Málokto však vie, ako vie byť ťažké umelecké povolanie obzvlášť v situáciách, keď sa človeku udeje v súkromí niečo nepríjemné. Aj počas horšieho životného obdobia musí zo seba vydať herec čo najlepšie, resp. to, čo od neho očakáva nadšený divák. Najhoršie to je v divadle, keď sa človek ocitne priamo pred publikom.
Niečo podobné zažil Roman Poláčik, ktorý zároveň ukázal, že je profesionálom telom i dušou. „Minulý rok som zažil jednu zo situácií, o ktorej som dovtedy len počul a podarilo sa mi ju zažiť rovno dvakrát a to tak, že som išiel z pohrebu hrať komédiu. V obidvoch prípadoch to boli blízki ľudia a z pohrebov som odišiel v čiernom obleku,“ priznal herec, ktorý nemohol ísť na kar, keďže jeho kroky smerovali na javisko, kde mal zabaviť ľudí.
Zatiaľ čo mnohí by to nezvládli, on to dal celkom s prehľadom. „Jednoducho to urobíš. Nie je to nejaká psychopatia. Skrátka je to nástroj, ktorý ty vieš použiť a vieš, že teraz ho máš použiť. Neprídeš na javisko odovzdať príbeh, kde bude nejaké čierne súkno, že aha, veď on bol na pohrebe. Odídeš z tej pietnej nálady do toho, kde vlastne tvoríš potom tú veselú náladu. Jednoducho sa to dá,“ dodal Roman Poláčik.
