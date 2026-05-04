Trump spúšťa operáciu, Irán reaguje: Hormuzský prieliv sa mení na rizikovú zónu, hrozby pribúdajú

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Americké lode sa môžu stať cieľom konfliktu.

Irán v pondelok pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident USA Donald Trump deň predtým oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Varujeme, že akékoľvek cudzie ozbrojené sily – najmä agresívna americká armáda -, ak sa budú chcieť priblížiť k Hormuzskému prielivu alebo do neho vstúpiť, stanú sa cieľom útoku a budú napadnuté,“ uvádza sa vo vyhlásení iránskych ozbrojených síl, ktoré tiež zopakovali, že bezpečný prechod lodí prielivom s nimi treba koordinovať.

Trump o operácii Projekt sloboda

Trump v noci v príspevku na sieti Truth Social uviedol, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt sloboda.

Cieľom tejto akcie je len „oslobodiť ľudí, spoločnosti a krajiny, ktoré neurobili absolútne nič zlé – sú obeťami okolností. Ide o humanitárne gesto zo strany Spojených štátov, krajín Blízkeho východu, ale najmä zo strany Iránu,“ napísal Trump, pričom varoval, že ak sa niekto pokúsi tento „humanitárny proces“ ovplyvniť, bude s ním rázne naložené.

Nejasnosti okolo sprevádzania lodí

O prípadnom sprevádzaní plavidiel sa však v príspevku nezmienil. Novinár portálu Axios Barak Ravid a denník The Wall Street Journal informovali, že americká iniciatíva nemusí nevyhnutne zahŕňať eskortu komerčných lodí zo strany námorníctva USA. To ale bude „nablízku“ v prípade potreby zasiahnuť.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) uviedlo, že do operácie Projekt sloboda nasadia torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Hormuzský prieliv je takmer nepriechodný v dôsledku vojny s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent ropy a skvapalneného zemného plynu. Agentúra Bloomberg cez víkend s odvolaním sa na údaje o sledovaní pohybu lodí informovala, že lodná doprava v prielive sa úplne zastavila.

