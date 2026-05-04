Pellegrini si pripomenul 107. výročie úmrtia Štefánika: Svoj čas naplnil skutkami, ktoré sa zapísali do dejín

V pondelok si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky a predčasne skončila životná púť nášho národného hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika. Krátky čas, ktorý mu osud vymeral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín.
Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti. „Československá republika, o vznik ktorej sa zaslúžil, bola prvým štátnym útvarom, v ktorom mali Slováci postavenie štátotvorného národa. Rád by som však vyzdvihol, že na začiatku Štefánikovej cesty stála láska k poznaniu a k vede. Práve astronómia mu otvorila cestu do sveta a umožnila spoznať významných ľudí,“ konštatoval Pellegrini.
Odvaha a vojenské zásluhy
Štefánik podľa jeho slov preukázal obrovskú mieru odvahy a schopnosť prekonávať prekážky. „Napriek zdravotným problémom sa stal excelentným vojakom a veliteľom. Československé légie pod jeho vedením boli presvedčivým argumentom, že budúci štát Čechov a Slovákov má svoje miesto na mape sveta – pretože zaň s obrovským nasadením bojovali vojaci odhodlaní položiť hoci aj svoj život,“ pokračovala hlava štátu.
Štefánik je tak podľa prezidenta príkladom, že predpokladom pre výnimočné činy sú vedomosti, odhodlanie a láska k vlasti. „Pripomínajme si preto Štefánika nielen ako symbol, ale ako človeka so živým a aktuálnym posolstvom pre ďalšie generácie,“ dodala hlava štátu.
