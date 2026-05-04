Cigániková tvrdí, že za satirickým profilom je SaS: Získali sme vyjadrenie od Myšlienky politikov, poslankyni sa páčiť nebude

To, čo mnohí považovali za nevinnú politickú satiru na Instagrame, môže mať podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej úplne iné pozadie. Vo svojom najnovšom statuse tvrdí, že za populárnym profilom Myšlienky politikov nestojí anonymná skupina tvorcov, ale priamo strana SaS, ktorá ho má využívať na vlastnú politickú komunikáciu.
Na tieto tvrdenia upozornila v príspevku na Facebooku, kde detailne opisuje svoje skúsenosti po odchode zo strany. Profil s viac než 130-tisíc sledovateľmi pritom mnohí považovali za satirickú stránku podobnú známym projektom zameraným na humor v politike, akou je napríklad aj Zomri.
SaS tvrdenia označila za hoax
Na obvinenia reagovala aj samotná SaS prostredníctvom svojho hovorcu Ondreja Šprláka, ktorý tvrdenia, už bývalej členky, odmietol. „Toto je absolútny hoax. Nie, táto stránka SaS nepatrí a ani ju nikto z SaS nespravuje,“ uviedol v stanovisku zaslanom redakcii interez.
Strana zároveň poukázala na rozpor vo vyjadreniach Cigánikovej. „Pani Cigániková najskôr tvrdila, že sme PS2, teraz tvrdí, že máme stránku, ktorá kritizuje PS. Zdá sa, že tu niečo nesedí,“ dodal hovorca. Reakcia obsahovala aj nadnesené prirovnanie. „Podľa tejto logiky vlastníme aj Zomri, keďže kritizujú Progresívne Slovensko,“ uviedol.
So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj satirickú stránku Myšlienky politikov. Do publikovania článku nám však svoje stanovisko nezaslali. V prípade zmeny budeme článok aktualizovať.
Reaguje aj samotná stránka
Na obvinenia reagovala pre interez aj samotná stránka Myšlienky politikov, ktorá akékoľvek prepojenie na politické strany odmieta. „Je to nezmysel. Našu stránku nevlastní žiadna strana, hoci od viacerých strán sme dostali ponuku na odkúpenie tejto stránky. Paradoxne SaS medzi nimi nebola,“ uviedla.
Autori zároveň pripomenuli aj svoju predchádzajúcu podporu. „Pred poslednými eurovoľbami v júni 2024 sme celkom otvorene podporili jej lieblinga Richarda Sulíka. Dodnes toto rozhodnutie ľutujeme,“ dodali. Zároveň naznačili rozpor v postojoch Cigánikovej. „Vtedy to ale Cigánikovej neprekážalo a nepísala statusy o tom, že našu stránku vlastní Richard Sulík,“ uviedla stránka.
Tvrdí, že nejde o satiru, ale riadenú komunikáciu
Cigániková vo svojom statuse spochybnila predstavu, že ide o nezávislú zábavnú platformu. „Ak áno, pravdepodobne ste si mysleli, že sa jedná o klasickú satirickú stránku… Proste len sranda na internete. No, tak to ste sa mýlili,“ uviedla. Podľa nej stránku neprevádzkujú anonymní tvorcovia, ale priamo strana SaS.
„Tento instagramový profil totiž nepatrí nejakým mladým chalanom a babám, ale SaSke. Pardón, ‘novej SaSke’,“ napísala. Zároveň tvrdí, že stránka slúži na propagáciu vlastných politikov a útoky na oponentov. „Využíva ju na podprahové velebenie svojich politikov no najmä na podprahové kopanie do svojich oponentov. A po novom aj partnerov,“ dodala.
Opísala vlastnú skúsenosť s útokmi
Bývalá poslankyňa SaS uviedla, že sa sama stala terčom tejto komunikácie po tom, čo sa nepodriadila novému vedeniu strany. „S touto stránkou som si totiž užila svoje hneď po tom, ako som prestala byť poslušnou k nariadeniam nového vedenia strany,“ napísala.
Zároveň tvrdí, že sa voči tomu ohradila priamo u ľudí, ktorí mali stránku spravovať. „Útoky na moju osobu len z titulu nepodriadenia sa novým móresom v SaSke nebudem tolerovať,“ uviedla. Zdôraznila, že jej aktuálne vyjadrenia nemajú byť pomstou. „Nie, moje konanie nie je motivované pomstou,“ napísala s tým, že ak by išlo o osobnú vendetu, reagovala by už skôr.
Hovorí o politickej stratégii a boji o percentá
Cigániková tvrdí, že za správaním SaS stojí nová stratégia zameraná na získavanie voličov. „V ‘novej SaSke’ je totiž nová stratégia. Zbierať odpadnuté hlasy z Progresívneho Slovenska za každú cenu,“ uviedla.
Podľa nej práve preto strana nebráni opozičných partnerov a odmieta spoluprácu. „Preto tak usilovne bojujú proti vzniku jednotného opozičného bloku…“ dodala. Záver jej statusu patrí ostrej hodnotovej kritike. „Ich jedinou hodnotou sú percentá v prieskumoch. A sú pre ne ochotní spraviť všetko,“ uzavrela.
Sulík definitívne odišiel zo SaS, uvažuje o návrate do politiky
Na aktuálne napätie v strane nadväzujú aj kroky bývalého predsedu Richarda Sulíka, ktorý na tlačovej besede potvrdil svoj definitívny odchod zo SaS po 17 rokoch. Ako uviedol, rozhodnutie oznámil vedeniu stručne, „poslal informáciu mailom generálnemu“.
Spolu s Cigánikovou zároveň naznačili ďalšie politické plány, konkrétnu stranu však neoznámili. Potvrdili len, že budú svoje kroky koordinovať. Sulík pripustil, že vo voľbách chce kandidovať, no bez vstupu do konkrétnej strany. „Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Janou Bittó Cigánikovou a prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika, ktorú reprezentujeme my. Na stole máme viacero možností. A áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z nich,“uviedol.
Ako jeden z hlavných dôvodov odchodu označil hodnotový posun strany a situáciu okolo Cigánikovej. „Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za SaS kandidovať… V strane, ktorú som zakladal, došlo k výraznému hodnotovému posunu. Úprimne, nie je dôvod v SaS zotrvať,“ dodal.
V komentároch sa objavili aj kritické reakcie
Pod jej statusom sa objavili aj reakcie verejnosti, pričom časť diskutujúcich spochybňuje motívy jej vystúpenia. Niektorí používatelia v komentároch píšu, že jej vyjadrenia môžu byť motivované osobnou skúsenosťou a odchodom zo strany, pričom diskutujúci to označujú za formu pomsty voči bývalým kolegom.
