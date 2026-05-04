Veľká zmena pri hokeji: Slováci si MS zadarmo cez televízor nepozrú. Takto sa menia pravidlá sledovania

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
JOJ mení pravidlá hry.

Sledovanie majstrovstiev sveta v hokeji bude tento rok na Slovensku výrazne odlišné. Diváci prídu o možnosť sledovať zápasy bezplatne cez anténu, ktorá bola v minulosti počas šampionátu bežná. Cez anténu sú dostupné už len stanice STVR.

Ako informoval portál Živé, televízia JOJ Group ich redakcii potvrdila, že svoje stanice počas MS v hokeji v pozemnom vysielaní bezplatne sprístupňovať nebude. Zápasy tak ponúkne zadarmo už len cez internetovú službu JOJ play.

Bezplatne len cez internet

Na sledovanie cez JOJ play postačí jednoduchá registrácia bez potreby zadávať platobné údaje. Zápasy budú dostupné v HD kvalite. „Voľné sprístupnenie staníc JOJ Group počas MS v hokeji na terestriáli neplánujeme. Zápasy však budú môcť diváci sledovať bezplatne na JOJ play,“ uviedol pre Živé marketingový manažér Matej Dedinský.

Zmena sa dotkne najmä domácností, ktoré sú odkázané na príjem cez anténu alebo majú slabšie internetové pripojenie. Pre nich bude sledovanie šampionátu menej komfortné.

Platená verzia aj výnimky

Platený balík JOJ play stojí 6,99 eura mesačne a umožňuje sledovanie na viacerých zariadeniach. Okrem toho ponúka aj obsah bez reklamy, hoci reklamné bloky vo vysielaní zostávajú. Pre zákazníkov káblových, IPTV či satelitných služieb sa situácia nemení. Kanály JOJ, JOJ Plus aj JOJ Šport zostávajú dostupné v ponukách operátorov.

Foto: TASR – TASR – Jaroslav Novák

Časť divákov na západe a severe Slovenska môže naladiť českú stanicu ČT sport cez anténu, ak sú v dosahu vysielačov. Ide však o obmedzenú možnosť.

MS vo Švajčiarsku

Tohtoročné majstrovstvá sveta sa uskutočnia vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája 2026 v mestách Zürich a Fribourg.

Ako pripomína portál Sportnet, slovenská reprezentácia odohrá všetky zápasy základnej skupiny B vo Fribourgu, kde ju postupne čakajú Nórsko 16. mája o 12.20 h, Taliansko 17. mája o 12.20 h, Slovinsko 19. mája o 20.20  h, Dánsko 21. mája o 20.20 h, Česko 23. mája o 16.20 h, Kanada 24. mája o 20.20 h a Švédsko 26. mája o 16.20 h.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na MS vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája) obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Országh po nedeľnom prípravnom zápase s Lotyšskom.

Ďaloga odohral sobotný zápas (1:5), ale v ňom iba skúsil zaťažiť rameno, s ktorým mal problémy už dlhšie. „S tým zranením jednoducho nemôže pokračovať. S Liborom Hudáčkom som dnes volal, aj on mal problémy s ramenom. Bol na kontrolnom vyšetrení a zistili mu, že má natrhnutú šľachu. Diagnóza je na mesiac bez hokeja. Viem, že chcel prísť, ale žiaľbohu nepríde,“ povedal tréner SR.

Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená, po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj rez kádrom smerom von. „Opustí nás Dávid Romaňák, čo sa týka útočníkov, odídu Adam Lukošik a Oleksij Myklucha. Z finalistov českej ligy nás posilní iba Patrik Koch, zo slovenskej útočníci Sebastián Čederle a Samuel Takáč a obranca Tomáš Královič,“ dodal Országh.

Informoval tiež, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar. Oliver sa k nám pripojí. Včera sa mu skončila sezóna a potrebuje oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa a bude s nami len trénovať. Pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na výletnej lodi zabíjal vírus, dovolenkári nemali kam ujsť: Zomreli traja ľudia, choroba má hrozné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac