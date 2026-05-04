Veľká zmena pri hokeji: Slováci si MS zadarmo cez televízor nepozrú. Takto sa menia pravidlá sledovania

Sledovanie majstrovstiev sveta v hokeji bude tento rok na Slovensku výrazne odlišné. Diváci prídu o možnosť sledovať zápasy bezplatne cez anténu, ktorá bola v minulosti počas šampionátu bežná. Cez anténu sú dostupné už len stanice STVR.
Ako informoval portál Živé, televízia JOJ Group ich redakcii potvrdila, že svoje stanice počas MS v hokeji v pozemnom vysielaní bezplatne sprístupňovať nebude. Zápasy tak ponúkne zadarmo už len cez internetovú službu JOJ play.
Bezplatne len cez internet
Na sledovanie cez JOJ play postačí jednoduchá registrácia bez potreby zadávať platobné údaje. Zápasy budú dostupné v HD kvalite. „Voľné sprístupnenie staníc JOJ Group počas MS v hokeji na terestriáli neplánujeme. Zápasy však budú môcť diváci sledovať bezplatne na JOJ play,“ uviedol pre Živé marketingový manažér Matej Dedinský.
Zmena sa dotkne najmä domácností, ktoré sú odkázané na príjem cez anténu alebo majú slabšie internetové pripojenie. Pre nich bude sledovanie šampionátu menej komfortné.
Platená verzia aj výnimky
Platený balík JOJ play stojí 6,99 eura mesačne a umožňuje sledovanie na viacerých zariadeniach. Okrem toho ponúka aj obsah bez reklamy, hoci reklamné bloky vo vysielaní zostávajú. Pre zákazníkov káblových, IPTV či satelitných služieb sa situácia nemení. Kanály JOJ, JOJ Plus aj JOJ Šport zostávajú dostupné v ponukách operátorov.
Časť divákov na západe a severe Slovenska môže naladiť českú stanicu ČT sport cez anténu, ak sú v dosahu vysielačov. Ide však o obmedzenú možnosť.
MS vo Švajčiarsku
Tohtoročné majstrovstvá sveta sa uskutočnia vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája 2026 v mestách Zürich a Fribourg.
Ako pripomína portál Sportnet, slovenská reprezentácia odohrá všetky zápasy základnej skupiny B vo Fribourgu, kde ju postupne čakajú Nórsko 16. mája o 12.20 h, Taliansko 17. mája o 12.20 h, Slovinsko 19. mája o 20.20 h, Dánsko 21. mája o 20.20 h, Česko 23. mája o 16.20 h, Kanada 24. mája o 20.20 h a Švédsko 26. mája o 16.20 h.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na MS vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája) obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Országh po nedeľnom prípravnom zápase s Lotyšskom.
Ďaloga odohral sobotný zápas (1:5), ale v ňom iba skúsil zaťažiť rameno, s ktorým mal problémy už dlhšie. „S tým zranením jednoducho nemôže pokračovať. S Liborom Hudáčkom som dnes volal, aj on mal problémy s ramenom. Bol na kontrolnom vyšetrení a zistili mu, že má natrhnutú šľachu. Diagnóza je na mesiac bez hokeja. Viem, že chcel prísť, ale žiaľbohu nepríde,“ povedal tréner SR.
Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená, po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj rez kádrom smerom von. „Opustí nás Dávid Romaňák, čo sa týka útočníkov, odídu Adam Lukošik a Oleksij Myklucha. Z finalistov českej ligy nás posilní iba Patrik Koch, zo slovenskej útočníci Sebastián Čederle a Samuel Takáč a obranca Tomáš Královič,“ dodal Országh.
Informoval tiež, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar. „Oliver sa k nám pripojí. Včera sa mu skončila sezóna a potrebuje oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa a bude s nami len trénovať. Pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.“
