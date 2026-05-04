Hospitalizácia Žilinku vyvolala otázky: Šutaj Eštok prehovoril o jeho zdravotnom stave aj funkčnom období

Foto: TASR – Maroš Herc

Nina Malovcová
TASR
Maroš Žilinka je hospitalizovaný, verejnosť čaká na ďalšie informácie.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je po nedeľnej (3. 5.) hospitalizácii a ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti.

TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.  „Vo včerajších popoludňajších hodinách bol v bratislavskom kardiocentre CINRE Nemocnice Bory hospitalizovaný generálny prokurátor Maroš Žilinka. Je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti,“ spresnila Fedáková.

Reagoval aj minister vnútra

Žilinka je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v poriadku a dáva sa dokopy. Šutaj Eštok to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.

„Ja som pánovi generálnemu prokurátorovi včera napísal SMS, že mu želám skoré uzdravenie. Dostal som späť odpoveď, že je v poriadku a dáva sa dokopy. Takže aj touto cestou želám generálnemu prokurátorovi skoré zotavenie, aby bol čo najskôr späť vo funkcii a najmä, aby mu zdravie slúžilo. To je absolútne zásadné. Všetko ostatné je irelevantné,“ uviedol Šutaj Eštok.

To, či sa bude voliť nový generálny prokurátor ešte pred uplynutím Žilinkovho funkčného obdobia, ktoré by malo trvať do konca roka 2027, je podľa šéfa rezortu vnútra na debatu v rámci koalície. Nemyslí si však, že k tomu dôjde.

Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.

