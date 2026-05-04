V hre bolo zdravie jeho dieťaťa, no hliadka mala iný plán: Juraj Bača opísal správanie, ktoré ho totálne vytočilo

Keď ide o zdravie dieťaťa, každá minúta sa môže zdať nekonečná. Aj bežná cestná kontrola sa v takej chvíli dokáže zmeniť na mimoriadne stresujúci zážitok.
Herec a moderátor Juraj Bača na Instagrame opísal nepríjemnú skúsenosť s policajnou hliadkou. Incident sa odohral vo chvíli, keď riešil zdravotný stav svojho jedenásťmesačného syna a ponáhľal sa do lekárne po lieky. Počas cesty ho totiž zastavila policajná hliadka, ktorá merala rýchlosť.
Bača vo svojom vyjadrení priznal, že prekročil povolenú rýchlosť, zároveň však vysvetlil, že policajtom hneď opísal vážny dôvod, pre ktorý sa ponáhľal. Celý incident podľa neho nebol problémom pre samotnú pokutu, ale pre spôsob, akým situácia prebehla.
Syn mal vysokú teplotu, lieky boli takmer všade vypredané
Juraj Bača na úvod pripomenul, že si prácu polície váži a nechce ju vykresľovať len cez pokuty či cestné kontroly. Práve preto sa rozhodol najskôr vysvetliť širší kontext situácie a až potom opísať, čo sa odohralo počas víkendového stretnutia s hliadkou pri ceste od Mosta Lanfranconi.
Juraj Bača najskôr vysvetlil, čo sa dialo ešte predtým, ako ho zastavila policajná hliadka. Jeho malý syn začal mať poobede teploty a keďže prvý liek nezabral, herec sa vybral zháňať ďalší. Rýchlo však zistil, že potrebné čapíky nie sú ľahko dostupné. „Zistil som, že čapíky, ktoré zháňame, sú momentálne skoro všade vypredané,“ opísal.
Napokon mu v lekárni v Kauflande pri Patrónke povedali, že posledné dve alebo tri balenia by mohli mať ich kolegovia v lekárni pri Lidli, smerom do Karlovej Vsi. Bača preto sadol do auta a okamžite vyrazil. Počas presunu mu zavolala partnerka Dominika, ktorá mu opísala zhoršujúci sa stav ich syna.
Chlapec mal mať zimnicu, triasť sa a teplota sa mala blížiť k štyridsiatke. „Malý má modré telíčko, trasie sa, má zimnicu a teplotu už cez 39, skoro 40,“ priblížil Bača dramatický telefonát.
