Kľúčový svedok odmietol hovoriť: Szabó na súde neodpovedal, má obavy z trestného stíhania

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Szabó odmietol vypovedať.

Právoplatne odsúdený Tomáš Szabó odmietol na pondelkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si odpykáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vrážd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Szabó využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch informoval, že Szabó podal v septembri 2024 dovolanie proti rozsudkom, ktorými bol uznaný za vinného v kauze Kuciak.

O dovolaní zatiaľ nerozhodli

Najvyšší súd zatiaľ o dovolaní nerozhodol. Aktuálne si Szabó odpykáva trest vo väznici v Ružomberku. Spomedzi obžalovaných je v pondelok v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan Kracina. Szabó na hlavnom pojednávaní v júni 2022 v pozícii obžalovaného vypovedal, že objednávka od Zoltána Andruskóa na vraždu súčasného generálneho prokurátora SR mala prísť v lete 2017.

V nevyhnutnom prípade mala byť podľa jeho slov zlikvidovaná aj prokurátorova rodina, a aj preto sa rozhodol spolu s Miroslavom Marčekom dať od prípadu „ruky preč“. Keďže v predchádzajúcom konaní vypovedal v postavení obžalovaného, nebudú sa na súde čítať jeho skoršie výpovede.

Súd už o jeho vine rozhodol

Po tom, ako Szabó priznal vinu v kauze prípravy vrážd prokurátorov a oľutoval skutky, ŠTS ho v júni 2022 vylúčil na samostatné konanie. V októbri 2022 ho uznal za vinného z prípravy vrážd prokurátorov. Od uloženia trestu však upustil. Za dostatočný považoval nepodmienečný 25-ročný trest odňatia slobody, ktorý si Szabó odpykáva za vraždu novinára, jeho snúbenice a takisto za spolupáchateľstvo v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.

Obžalovaný Tomáš Sz. prichádza v sprievode eskorty na verejné zasadnutie na Najvyššom súde (NS) SR. Foto: TASR – Jaroslav Novák

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.

