Kamenický o konsolidácii: Nepáči sa mu hrozivá správa RRZ, jeho opatrenia vraj verejným financiám pomohli

Nina Malovcová
TASR
Verejné financie sú podľa Kamenického v lepšom stave, rozpočtovej rade vyčíta hodnotenie.

Tvrdenia o tom, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám, nie sú pravdivé. Oproti stavu, v akom ich prebrala od predchodcov, sa zlepšil deficit o viac ako 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií by bol v súčasnosti vyšší, ak by vláda neprijímala ozdravné opatrenia.

Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Reagoval tak na aktuálnu správu, ktorú minulý týždeň prezentovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií sa podľa nej minulý rok mierne zhoršila a nachádza sa v pásme vysokého rizika.

Kritika predchádzajúcej vlády aj RRZ

Jej ukazovateľ sa z revidovanej úrovne 5,3 % HDP v roku 2024 zvýšil vlani na 5,5 % HDP alebo 7,9 miliardy eur. Táto hodnota vyjadruje veľkosť ozdravných opatrení, ktoré sú potrebné na stabilizáciu verejného dlhu v dlhodobom horizonte nasledujúcich 50 rokov.

„Ak by sme nekonsolidovali po darebákoch, ktorí tu spôsobili rozvrat verejných financií, mali by sme dnes dlhodobú udržateľnosť 6,5 %. To je výsledok, to je účet za bývalú vládu,“ konštatoval Kamenický. Zároveň vytkol RRZ, že v minulosti pri zhoršovaní dlhodobej udržateľnosti upozorňovala na vplyv pandémie a energetickej krízy, v súčasnosti však už dostatočne nehovorí o vojne na Ukrajine, amerických clách či aktuálnej kríze spojenej s vojnou na Blízkom východe.

Minister poukazuje na externé vplyvy

Kamenický pripomenul, že vláde sa pôvodne podarilo znížiť ukazovateľ v roku 2024 na 4,1 % HDP. Aktuálne túto hodnotu RRZ prehodnotila na 5,3 % HDP, sú však za tým najmä externé vplyv, zdôraznil minister. „Nemôže za všetko vláda. Keď nedávajú zahraničné firmy, ktoré tu majú svoje dcérske spoločnosti, objednávky týmto firmám, samozrejme, že potom sú problémy. Odpočítajte si 0,6 %, to je to makro, o ktorom teraz hovorím, boli by sme opäť v strednom pásme, 4,7 % v roku 2024 alebo 4,9 % v roku 2025,“ vyčíslil minister.

Zhoršenie ukazovateľa spôsobilo podľa neho aj zvýšenie platov učiteľov a zdravotníkov, ku ktorému vláda pristúpila. „My sme kritizovaní za to, že robíme sociálnu politiku,“ zhodnotil Kamenický.

Kľúčový svedok odmietol hovoriť: Szabó na súde neodpovedal, má obavy z trestného stíhania

