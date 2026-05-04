Detské výživy HiPP zrejme otrávil muž zo Slovenska: Známy je aj dôvod jeho desivého činu

Lucia Mužlová
Za desivým skutkom má byť Slovák.

Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland v sobotu ráno zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HiPP. TASR o tom informuje podľa správ agentúr APA a DPA.

Podľa najnovších informácií má byť zrejme vydieračom mladý muž zo Slovenska, ktorý žil a pracoval v Rakúsku. Polícia zároveň zistila, prečo sa rozhodol, že skutok spácha, informuje denník OE24.

Slováka podľa rakúskeho webu Kurier zatkli v St. Gilgene pri Wolfgangsee. Vraj má ísť o bývalého zamestnanca spoločnosti HiPP. Pred nedávnom prišiel o prácu a zrejme pôjde o akt pomsty.

Firma reagovala na zatknutie

Na zatknutie reagoval aj výrobca detskej výživy HiPP. „Vyšetrovacie orgány nás informovali o zatknutí podozrivého. Tento vývoj nás veľmi upokojil a ďakujeme úradom za ich obetavú prácu. Hneď ako potvrdíme nové informácie, poskytneme ďalšie aktualizácie,“ uviedla firma.

Jed na potkany v pohári detskej výživy

V Burgenlande hraničiacom so Slovenskom zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval jed na potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku.

Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V ňom požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.

Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v ČR a SR.

