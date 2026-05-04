Veľké novinky v známom nákupnom centre. Pribudla prevádzka z televíznej šou, aj populárna kozmetika

Bratislavský shopping Eurovea pridal do portfólia svojich prevádzok ďalšie zaujímavé mená. Domov tu najnovšie našli viaceré známe koncepty a nákupné centrum tak pokračuje v nastavenej stratégii.
Ako zástupcovia shoppingu priblížili na svojich sociálnych sieťach, nové pobočky už na nábreží Dunaja majú značky ako Rituals, Kukkonia, Iná haluška a Telekom.
Vlajková predajňa aj jedinečný koncept
Ako z dostupných informácií vyplýva, predajňa holandskej značky Rituals nesie označenie vlajková – to znamená, že ide o hlavnú a reprezentatívnu pobočku. Značka je medzi slovenskými zákazníkmi pomerne populárna a je výrazným hráčom v rámci európskeho trhu s kozmetikou.
Firma sa preslávila najmä spojením telovej kozmetiky, vôní do domácnosti a wellness filozofie inšpirovanej východnými tradíciami, ako sú ajurvéda či japonské rituály starostlivosti o telo. Charakteristickým znakom značky sú elegantné predajne s dôrazom na zážitok pri nakupovaní – zákazníci si môžu produkty vyskúšať, ovoňať a často dostanú napríklad aj šálku čaju.
Ďalšou novinkou je predajňa lokálnej značky Kukkonia Shop, ktorá sa zameriava na predaj mäsových, pekárenských či mliečnych výrobkov. Firma zo Žitného ostrova má aktuálne v hlavnom meste už 9 pobočiek a okrem nákupného centra Eurovea ju nájdeme napríklad v Bory Mall, Auparku či Centrale.
Zákazníci tiež môžu už využiť Magenta Experience Center od Telekomu, v ktorom im je k dispozícii VR asistentka, coworkingový priestor, eventový priestor či podcastové štúdio.
Gastrozónu zároveň doplnila prevádzka Iná haluška, ktorá je okrem pravidelných zákazníkov známa aj televíznym divákom. Objavila sa totiž v populárnej televíznej šou Jama levova, v ktorej sa jej dokonca podarilo získať investíciu. Po Trnave sa tak už zaujímavý koncept rozšíril aj do hlavného mesta.
Príde aj známy škandinávsky reťazec
Bratislavské nákupné centrum však s novinkami nekončí a ako je už od februára zrejmé, prvú slovenskú pobočku by tu mal otvoriť dánsky obchodník Normal. Expanzia na slovenský trh prichádza po tom, ako spoločnosť expandovala zo Škandinávie do ďalších európskych krajín, ako Francúzsko, Španielsko či Portugalsko. Slovensko je celkovo 12. štátom, v ktorom Normal bude bojovať o zákazníkov.
S otvorením prvej predajne sa počíta 20. mája.
Normal je zameraný na drogériový a spotrebný tovar každodennej potreby. V ponuke má značkový sortiment, ktorý sa tu zvykne nachádzať aj v baleniach, ktoré pre daný trh nemusia byť úplne bežné či štandardné. Ako zástupcovia reťazca deklarujú, ich cieľom je priniesť pre ľudí zážitok z každého nákupu a vďaka tomu, že ich tovar je konštantne predávaný v nízkych cenách, nepotrebujú žiadne špeciálne promo akcie a zľavy. Navyše, sortiment sa priebežne obmieňa a dopĺňa.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku