Povýšili šou na novú úroveň. Diváci Bez servítky nazvali tento týždeň pohladením pre dušu, nešetria chválou

Po týždňoch, kedy diváci kritizovali obľúbenú kuchársku šou, prišla zostava, ktorú si naopak nevedia vynachváliť. Hoci ide o zostavu tvorenú známymi osobnosťami, ide z nich pozitívna energia a po včerajšku hovoria o ukážkovom hostiteľovi. Zatiaľ je otázne, či táto chvála ostane až do konca týždňa, vyzerá to však nádejne.
V tomto týždni varia v Bez Servítky Cigánski diabli. Tento slovenský orchester snáď ani netreba predstavovať, pričom týždeň začal u samotného Ernesta Šarköziho. Okrem neho diváci mohli vidieť aj jeho manželku Silviu a počuli aj príbeh o tom, ako Ernest v minulosti schudol až 90 kíl. Na prekvapenie divákov sa však Silvii, podľa jej slov, schudnutý páčil menej.
Nešetria pozitívnymi reakciami
Už po prvom dni sa diváci nahrnuli do komentárov pod viacerými príspevkami, ako napríklad tu a tu, aby dali televízii jasne najavo, že spravila správny krok, keď pozvala do šou túto zostavu. Chválou navyše nešetrili ani smerom k prvému hostiteľovi, ktorý bol podľa ich slov ukážkový.
„Tak na týchto ľudí a ich varenie sa teším a verím, že to bude týždeň plný pohody a zábavy, tiež dobrého jedla,“ písala diváčka. „Konečne normálni ľudia na úrovni, teším sa,“ pridala sa druhá. „Super, to si s radosťou kuknem, pretože tu hádky isto nebudú, sú to vysoko inteligentní profíci,“ zhodnotila tretia.
„Tento týždeň bude pohladenie pre moju dušu,“ odkázala diváčka po prvom odvysielanom dni. Zdá sa tak, že si Ernest Šarközi ako hostiteľ získal srdcia divákov. „Príjemný večer, hostiteľ aj hostia, super program aj menu, verím, že to takto bude pokračovať celý týždeň,“ písala iná diváčka.
Výber hostí podľa komentárov prilákal späť aj starých divákov, ktorí v minulosti túto šou prestali sledovať. „Po dlhej dobe som si pozrela Bez servítky a neľutujem. Takto to má byť,“ poslala odkaz diváčka, ktorá nešetrila chválou.
„Po dlhej dobe budem tento týždeň pozerať. Konečne inteligentní ľudia, ktorí majú spôsoby a skvelý humor. Túto reláciu konečne povýšili na vyššiu úroveň, nie na akej nízkej už bola,“ súhlasil iný divák.
