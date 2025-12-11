Rodina je dar. Ondrej Kandráč hovorí o kráse skromnosti a o myšlienke prijať dieťa bez zázemia

Foto: Instagram (kandrac.ondrej_official)

Frederika Lyžičiar
Jeho najväčším darom nie je sláva, ale čas, ktorý venuje svojej rodine.

Rodina je pre mnohých ľudí kotvou v chaotickom svete a miestom, kde sa rodia tie najcennejšie spomienky. Aj v životoch známych osobností sú práve jednoduché chvíle s najbližšími tým, čo ich najviac formuje a udržiava pevne na zemi.

Pre magazín Šarm poodhalil hudobník Ondrej Kandráč svoje uvažovanie o rodine, rodičovstve i o tom, ako vníma darovanie času v každodennom zhone. Jeho pracovné tempo je často neúprosné, no napriek tomu sa nevzdáva presvedčenia, že skutočná hodnota sviatkov aj bežných dní spočíva v obyčajnosti, láskavosti a chvíľach, ktoré sa nedajú kúpiť.

Myšlienka adopcie ako gesto otvoreného srdca

Keď prišla reč na to, či by si vedel predstaviť príchod dieťaťa bez rodičov do svojej vlastnej rodiny, zamýšľal sa nad hodnotou delenia sa a ľudskej blízkosti. I keď s manželkou o adopcii neuvažovali, myšlienku pomoci nikdy neodmietol.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondrej Kandrac (@kandrac.ondrej_official)


Nikdy sa nebránim myšlienke, že by sme sa mali podeliť s radosťou a so všetkým, čo zažívame. Vraví sa, že človek, ktorý sa vie rozdávať a vie roznášať radosť, ten je obdarovaný dvojnásobne. Popravde, nad adopciou sme však neuvažovali, ale vždy, keď stretnem aj na koncertoch často chlapca alebo dievča z veľmi ťažkých životných pomerov, snažím sa mu aspoň na chvíľu venovať svoj čas a obdarovať ho úplne jednoduchým úsmevom. Niekedy stačí málo…“. Často sa zastaví pri deťoch, ktoré prežívajú ťažké životné situácie, a uvedomuje si, že aj maličké gesto môže mať veľký dosah.

Najväčší dar: byť spolu

