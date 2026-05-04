Našli najväčšiu vikinskú skrýšu a v nej tisíce strieborných mincí. Neuveriteľný poklad prepisuje históriu

Petra Sušaninová
Takýto objav sa podarí len raz za život.

V Nórsku sa podarilo nájsť skrýšu, v ktorej sa ukrývalo najmenej 3 000 strieborných mincí z čias Vikingov. Ide o doteraz najväčší takýto nález v Nórsku.

Za pomoci detektorov kovov našli neuveriteľný poklad

Ako informuje web Interesting Engineering, 10. apríla sa pátračom za pomoci detektorov kovov podarilo nájsť unikátny poklad – najväčší svojho druhu v Nórsku. K strieborným minciam z čias Vikingov následne zaviedli archeológov. Vegard Sørlie a Rune Sætre spočiatku odhalili 19 strieborných mincí. Keď však na miesto prišli archeológovia, ukázalo sa, že sa ich tam ukrýva omnoho viac.

Archeologička May-Tove Smiseth opísala nález, nazvaný „Mørstadský poklad“, ako jedinečný objav, ktorý prekonal všetky očakávania. Odhaduje sa, že na mieste môže byť aj viac ako 3 150 mincí, pričom archeológovia sú stále na mieste a predpokladajú, že ich objavia ešte viac.

Podstatné je pritom nielen to, akú hodnotu majú samotné strieborné mince. Rozprávajú príbeh krajiny prechádzajúcej transformáciou v rokoch 980 až 1040, v období, keď prevládali cudzie meny a Nórsko sa chystalo zriadiť vlastnú mincovňu.

Niečo také sa podarí raz za život

O to viac sú archeológovia z objavu nadšení. Ide podľa nich nielen o mimoriadne dôležitú národnú, ale aj o medzinárodnú udalosť. Väčšina odborníkov takýto nález zažije len raz za svoju kariéru. Prirovnávajú to k výhre Oscara vo svete archeológie.

Bezprecedentný nález bol objavený na poli neďaleko mesta Rena v okrese Innlandet. Vďaka rozmanitosti mincí poskytuje zaujímavý pohľad na hospodárstvo krajiny v období hlbokých politických zmien. Odborníci z Múzea kultúrnej histórie v Osle mince preskúmali a zistili, že väčšina z nich pochádza z Anglicka a Nemecka, no nachádzajú sa medzi nimi aj dánske a nórske mince.

Experti si ihneď položili otázku, prečo sa anglické a nemecké mince našli v Nórsku? Obdobie, z ktorého pochádzajú, je totiž známe aj ako „druhá éra Vikingov“. Predpokladá sa, že mince nepatrili bohatému jednotlivcovi. Odrážajú ale, ako sa vláde darilo v danej dobe. V súčasnosti však archeológovia majú viac otázok ako odpovedí a výskum pokračuje ďalej.

Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
