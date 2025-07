Z javiska sa vrátila na televízne obrazovky. Mirka Partlová jednou scénou nielen pobavila, ale aj rozvírila diskusie

Najprv hviezdila v úspešnom Paneláku, z ktorého si ju diváci pamätajú ako barmanku Angie, potom dala prednosť skôr divadelným doskám. Na sociálnej sieti zásobovala fanúšikov zábermi z predstavení a nechýbali tiež zákulisné fotografie, ktoré zachytávali herečku v rôznych kostýmoch a premenách na postavy, ktoré mala stvárniť. Neraz prekvapila parochňou, ktorá ju zmenila na nepoznanie, ako aj namaľovaná farbami pre účinkovanie v muzikáli Mačky. Zdá sa, že divadlo miluje a je to jej svet, no napriek tomu sa rozhodla pre návrat na televízne obrazovky.

Diváci sa potešili, keď zbadali po nejakom čase Mirku Partlovú opäť pred kamerami. Hoci ju už mnohí budú mať zafixovanú ako spomínanú Angie z Paneláka, aj v seriáli Nemocnica, kde aktuálne hrá, sa zhostila svojej roly tak, ako sa patrí. Stvárňuje sympatickú pacientku Darinku, ktorá sa zblíži s doktorom Vrabcom, ktorého hrá Ľuboš Kostelný.

Scéna s pichnutím injekcie

Aj preto možno očakávať veľa ich spoločných scén, pričom sa objavila jedna, ktorá u mohých vyvolala úsmev, no zároveň otvorila debatu. Fanúšikom na Facebooku to nedalo a zareagovali na tému scény s vtipnými slovami, ktoré si vymenila seriálová Darinka s doktorom Vrabcom. Celé sa to točí okolo pichnutia injekcie, no do chúlostivej časti tela. „Mám veľký strach z ihiel. Jednoducho si to nedokážem pichnúť sama,“ začala Mirka, predstaviteľka Darinky v žartovnej scéne.

Potom, ako požiadala v ordinácii o pomoc doktora Vrabca, dozvedela sa nepríjemnú vec. „Mohol by si mi s tým pomôcť, prosím?“ opýtala sa lekára. „Jasné, pichnem ti to do zadku,“ odpovedal Vrabec a nasledoval prekvapený až šokovaný výraz v Darinkinej tvári. „Prečo do zadku? Veď to sa má pichať do brucha,“ čuduje sa pacientka. Podľa doktorových slov tak môže urobiť človek, ktorý si injekciu pichá sám. „Do zadku je to menej bolestivé,“ snažil sa ju upokojiť Vrabec, čo sa však nepodarilo a dokonca si z toho robil žarty.

Video spustilo debatu medzi fanúšikmi