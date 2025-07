Z exotickej krajiny si odniesol nezvyčajný suvenír. Michal David opísal úžasný zážitok z dovolenky, na ktorý nezabudne

Fanúšikovia sú vo vytržení. Legendárny spevák pre nich pripravuje veľké jesenné turné a chystá návrat k slovenskému publiku. Ide o veľkolepú udalosť, na ktorú sa teší hitmaker i priaznivci, ktorí vyrastali na jeho hudbe. Nepôjde však len o obyčajné koncerty. Okrem známych nestarnúcich pesničiek zaznejú aj novinky z jeho posledného albumu Život je náš, a taktiež pôjde o šou, ktorá ulahodí nejednému oku. Umelec sa postaral o to, aby si jeho priaznivci odniesli nielen zvukový, ale aj vizuálny zážitok v podobe 3D svetelnej šou.

Ako uviedol Michal David v rozhovore pre Topky, pôjde o niečo výnimočné. Zároveň má veľkú radosť, že si to zamieri na Slovensko.

Podarila sa mu veľká vec

„Posledný koncert som mal niekedy pred tromi rokmi, bola tu dosť veľká pauza, takže si myslím, že moji fanúšikovia opäť čakajú na nejaké turné,“ uviedol spevák, ktorý začína 25. novembra v Banskej Bystrici, potom ide do Košíc a následne do hlavného mesta.

Umelcovi sa pritom podarila veľká vec, o ktorej mnohí z hudobnej brandže snívajú celý život. Nový album, ktorý predvedie na svojom turné, totiž nahrával v Londýne so skupinou svetoznámeho speváka. „Bude to veľmi zaujímavá audiovizuálna šou. Fanúšikovia budú môcť počuť moje nové piesne, ktoré som nahrával so skupinou Robbieho Williamsa,“ pochválil sa Michal David, ktorému títo muzikanti dokonca navrhli, či by nechcel ako pianista zaskočiť na koncertoch samotného Robbieho Williamsa.

Čím si spravil radosť?