Walter Klaus vie, kto strieľal a je pripravený pomstiť sa. Najnovšie zábery Dunaja prezrádzajú nečakané zvraty

Prvé zábery Dunaja, k vašim službám sú vonku a divákov čaká šok za šokom. Nielenže totiž Walter Klaus prežil, ale táto skúsenosť ho vôbec nezmenila. Odhodlaný pre pomstu ohrozuje obľúbené postavy. To však nie je všetko.
Je oficiálne potvrdené, že Walter Klaus prežije. Najnovšia ukážka televízie Markíza ho totiž ukazuje v plnom zdraví a obklopeného svojou rodinou. Helge hovorí, že je šťastný, že sú všetci spolu, pričom na rukách drží bábätko. To je dôkazom toho, že Helga nakoniec pôrod prežila, hoci ju od neho Šarlota odhovárala.
Prichádza čas pomsty
Už druhého septembra budú diváci sledovať novú sériu ich obľúbeného dobového seriálu. A hoci do tohto dátumu ostávajú takmer dva týždne, televízia sa im nebála ukázať, čo ich čaká. Na prvých záberoch vidia Waltera Klausa, ktorý je živý a zdravý a vysvetľuje, že má „tuhý korienok“. Kto sa však neusmieva, sú Klára a Lukáš – vinníci, ktorí sa teraz musia obávať o holý život.
V ukážke tiež vidíme Dávida, čo môže napovedať, že aj on vie o tom, čo Klára s Lukášom spravili. Ako však vyplynulo z fotografií, ktoré televízia zverejnila ešte predtým, ten bude mať plné ruky práce s pomáhaním občanom Bratislavy po bombardovaní.
Azda najneprehliadnuteľnejšou v tejto ukážke bola scéna z kabaretu. V nej sa ukázala nová postava Adely, ktorú stvárni Nela Pocisková. Diváci sa tak nielenže dozvedeli, kam herečka zamierila po tom, ako skončila v Ranči, ale tiež si mohli užiť vidieť partnerov v jednej scéne, keďže s Filipom Tůmom dlhé roky tvoria pár.
Nahlásiť chybu v článku