Muž vyskočil z teplovzdušného balóna: Jeho telo dopadlo do záhrady v rodisku van Gogha

Holandská starostka v nedeľu ponúkla psychologickú pomoc obyvateľom svojho mesta, ktorí boli svedkami smrteľného zoskoku muža z balóna.
Telo muža spadlo do záhrady v meste Zundert, rodisku impresionistického umelca Vincenta van Gogha, neďaleko hraníc s Belgickom.
Starostka Zundertu Joyce Vermue na sociálnych sieťach uviedla, že k „tragickej udalosti“ došlo v sobotu večer. „Osoba vyskočila z teplovzdušného balóna nad Zundertom. Dopadla do záhrady a zomrela.“
Heftig incident; persoon springt uit luchtballon en komt om het leven#Zundert https://t.co/yGFgiCLNkC
— 112 Nieuws Nederland (@112nieuws_nl) May 31, 2026
„Sme si veľmi dobre vedomí toho, že veľa ľudí bolo svedkami alebo o tom počulo,“ povedala a ponúkla poradenstvo na radnici každému, kto videl pád.
