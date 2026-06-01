Muž vyskočil z teplovzdušného balóna: Jeho telo dopadlo do záhrady v rodisku van Gogha

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
SITA
Tragická udalosť sa udiala v Holandsku.

Holandská starostka v nedeľu ponúkla psychologickú pomoc obyvateľom svojho mesta, ktorí boli svedkami smrteľného zoskoku muža z balóna.

Telo muža spadlo do záhrady v meste Zundert, rodisku impresionistického umelca Vincenta van Gogha, neďaleko hraníc s Belgickom.

Starostka Zundertu Joyce Vermue na sociálnych sieťach uviedla, že k „tragickej udalosti“ došlo v sobotu večer. „Osoba vyskočila z teplovzdušného balóna nad Zundertom. Dopadla do záhrady a zomrela.“

„Sme si veľmi dobre vedomí toho, že veľa ľudí bolo svedkami alebo o tom počulo,“ povedala a ponúkla poradenstvo na radnici každému, kto videl pád.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.

