Nikdy by ste sa po vykonaní potreby nemali utrieť viac ako trikrát: Toto vám hrozí, môže to znamenať problém

Vedeli ste, že aj po dokončení svojej potreby na toalete by ste mali dodržiavať určité pravidlá? LADbible upozornil na vyjadrenie odborníčky na panvové dno, ktorá vysvetlila, že nikdy by ste sa nemali utierať viac ako trikrát. Prečo?

„Utierate sa 101-krát po vykonaní veľkej potreby?“ opýtala sa trúfalo vo videu zverejnenom na TikToku. A ozrejmila, prečo je to chyba a v žiadnom prípade by ste to viac nemali robiť.

Robíte si tým zle

Dôvod je jednoduchý. Utieranie sa miliónkrát dookola nemusí byť prospešné pre vaše zdravie tam dolu. Napríklad, môže spôsobovať nepríjemné hemoroidy, ktoré dokážu ľudí poriadne potrápiť, a taktiež aj nepríjemne zaskočiť. Odborníčka vysvetlila, že za zvyšky stolice je zodpovedný zvierač, ktorý môže byť oslabený.

Ako sa dalo očakávať, pod týmto príspevkom sa objavila smršť najrôznejších komentárov. „Práve preto mám bidet,“ podotkol v nich niekto a viac ľudí sa zhodlo na tom, že po toalete používa namiesto množstva toaletného papiera vodu. „Jedzte veľa vlákniny,“ odporučil niekto ďalší.

Iný sa zdôveril, že používa vlhčený toaletný papier, čo je v takomto prípade tiež užitočnou radou.

Nezdržali sa vtipkovania

No potom sa našli aj ľudia, ktorí sa rozhodli vtipkovať. „Pomohla by názorná ukážka!“ Iný používateľ zas pripomenul, koľko by sa dalo ušetriť na toaletnom papieri.

Ľudia spomenuli aj to, že vplyv na túto situáciu môže mať aj strava, ktorú jeme. A preto nezabúdajte na to, aby bola vyvážená a plnohodnotná a možno aj na toalete spozorujete rozdiel.

Ak však pociťujete akékoľvek zdravotné ťažkosti, nečakajte a okamžite navštívte lekára. S chorobami tráviaceho traktu netreba v žiadnom prípade hazardovať.