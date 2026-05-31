Rodičia, pripravte sa na zmeny: Rezort školstva chce upravovať vyhlášku, dotkne sa škôlok

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Zmeny sa týkajú organizácie vzdelávania aj športových tried.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR navrhuje upraviť vyhlášku o materských školách. Má reflektovať novelu školského zákona, nový zákon o školskej správe a podnety z praxe. Návrh vyhlášky predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania. Účinná by mala byť od 1. septembra tohto roka.

Cieľom návrhu je upraviť podrobnosti o organizácii a zabezpečovaní výchovy a vzdelávania. Zmeny zohľadňujú potreby detí so zdravotným znevýhodnením aj detí s nadaním. Upravuje sa tiež organizácia poldennej a celodennej výchovy v bežných aj športových triedach. Tam sa umožňuje vzájomné kombinovanie detí s poldennou a celodennou dochádzkou v jednej triede. V športových triedach s poldennou formou sa ustanovuje pôsobenie jedného učiteľa a jedného školského trénera.

Vyhláška rieši aj bezpečnosť detí

Návrh vyhlášky upravuje i podrobnosti o spájaní detí z viacerých tried z prevádzkových dôvodov v popoludňajšom čase. Požiadavkou by malo byť dodržanie maximálneho počtu detí v triede. Taktiež spresňuje zabezpečovanie bezpečnosti detí s podmienkou, že tieto činnosti sa môžu organizovať len na území SR. Pred ich uskutočnením bude musieť škola vyhotoviť písomný záznam s presne určenými náležitosťami.

Ilustračná foto: Pexels

Vyhláška upravuje aj podrobnosti o osobitnom spôsobe plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a dištančného vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania plneného formou denného dochádzania do MŠ.

