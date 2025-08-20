Požiadavky divákov Dunaja, k vašim službám sa konečne naplnili. Už viac nebudú mať dôvod sťažovať sa

Pred nami je jedenásta séria úspešného dobového seriálu. Od začiatku jeho vysielania sa však popri nadšených reakciách fanúšikov objavovali aj špekulácie a kritika, keďže viacerí diváci tvrdili, že sa v seriáli nachádzajú chyby. Niektoré boli dlhodobé, iné sa objavili len v jednotlivých scénach a všimli si ich iba pozorní diváci.
Diváci sa sťažovali na rôzne veci od moderného gramofónu v jednej scéne až po herečku, ktorá podľa nich nedostatočne artikuluje. Našli sa však aj prípady, keď sa ich kritika dostala až k tvorcom a tí sa rozhodli svoju chybu napraviť. Napríklad, keď diváci tvrdili, že sa zabudlo na najstaršieho syna Kučerovcov a je nerealistické, že ho nikdy nespomenú ani medzi rečou a ani si s ním neposielajú listy.
Konečne vyrástli
Teraz sa tvorcovia rozhodli posvietiť si na ďalšiu často opakovanú výčitku. Diváci si totiž všímali, že hoci seriál napredoval a posúval sa v čase, detskí herci tomu nezodpovedali. Vyzerali stále rovnako a zdalo sa, akoby vôbec nerástli tak, ako mali. V minulosti sa tak objavilo viacero komentárov spojených s vekom detí. Napríklad: „Klárin Filip ma stále dva mesiace, je v kočíku a Eliza medzitým už má rok. A Marína už má bruško ako v šiestom mesiaci, ale Filip ma stále dupačky.“
Práve Klárinho synčeka si diváci všímali najviac. V rovnakej debate argumentovali: „V predchádzajúcom diele ho šla kŕmiť z fľašky, ročné decko. Je tam veľa nedostatkov.“ alebo „Som pozerala, že stále ho Klára vozí v hlbokom kočíku ako novorodenca.“
V komentároch sa navyše našlo aj želanie, ktoré sa, zdá sa, bude konečne splnené. Diváčka písala: „Chcem veriť, že v jesennej sérii budú Eliza a Filip prinajmenšom behať. Ešte stále ležia a to už majú viac ako rok.“
Dej seriálu sa v 11. sérii posunie vpred o deväť mesiacov a bolo by nerealistické, ak by túto zmenu nepocítili aj detské postavy. Vyzerá to ale tak, že sa toho diváci nemusia obávať, keďže okrem toho, že prvé fotografie odhalili, že Petrino tehotenstvo bolo vpísané do deja a nezabudlo sa ani na postavu pána Kováča, ukázali aj Kláru s malým Filipom, ktorý už taký malý nie je.
Na fotografii drží Klára za ruku malého blond chlapčeka, ktorý už nielen stojí, ale rovno aj chodí. To, že vyrástol, sa tak rozhodne nedá zaprieť a zdá sa, že táto postava dostala nového herca. Či to tak bude aj v prípade malej Elizy, sa diváci dozvedia až v utorok 2. septembra.
