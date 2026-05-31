Po alkoholickom „fit drinku“ prišla ďalšia rana: Cibulková končí so známym biznisom

Reprofoto: Instagram.com/domicibulkova

Lucia Mužlová
Obchod bude otvorený už len počas júna.

Len nedávno sme vás informovali, že Dominika Cibulková čelí problému pre reklamu na vodku. Rada pre mediálne služby začala správne konanie po tom, ako influencerka a podnikateľka označila Goral Vodku za „fit drink“. Podľa regulátora mohlo ísť o porušenie zákona.

Zákon totiž zakazuje, aby reklama na alkohol naznačovala liečivé, povzbudzujúce alebo upokojujúce účinky alkoholu. Rovnako nesmie vytvárať dojem, že alkohol pomáha riešiť osobné problémy alebo podporuje nadmerné pitie.

Video vyvolalo veľkú diskusiu najmä preto, že Cibulková v ňom spájala prípravu alkoholického drinku s workoutom a so zdravým životným štýlom. Práve označenie „fit drink“ pobúrilo časť verejnosti aj odborníkov.

Viacerí upozorňovali, že alkohol nemožno prezentovať ako „fit“ produkt, a to ani v prípade, ak obsahuje menej kalórií. Kritika smerovala aj k tomu, že reklama cielila najmä na mladých ľudí a športovo založené publikum.

K celej situácii sa pre portál interez vyjadril aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Podľa neho sa alkoholový priemysel v posledných rokoch snaží osloviť najmä mladých ľudí, keďže spotreba alkoholu postupne klesá.

Končí s biznisom

Bývalá tenistka teraz na sociálnej sieti oznámila, že končí aj ďalšiu etapu podnikania. Na Dunajskej ulici v Bratislave mala obchod s prémiovým detským oblečením Baby J. Ten teraz definitívne končí. V obchode prebieha záverečný výpredaj vecí, nájsť tam môžete oblečenie pre deti, no takisto aj doplnky.

 

Koniec ohlásila samotná značka cez sociálne siete. „Milí naši zákazníci, rozhodli sme sa ukončiť našu cestu s BABY J. Bolo nám veľkým potešením s vami spolupracovať a spoznať vás. Ďakujeme vám za vašu dôveru. Ako poďakovanie vám teraz ponúkame 30 % zľavu na všetko – stačí nám napísať do directu alebo prísť priamo k nám do predajne. Ďakujeme, že ste s nami boli,“ píše sa na instagrame.

Predajňu nájdete otvorenú už len počas júna.

Ficovi by počty nepriali, vládnuť by napriek výhre nemohol: Prieskum odhalil zásadný problém koalície

