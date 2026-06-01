Irán zostrelil americký dron, údajne útočil aj na základňu. USA reagovali odvetou

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Kešm. V nedeľu večer to na sieti X uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Útoky uskutočnené v sobotu a nedeľu boli reakciou na „agresívne“ kroky Iránu zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami.

Americké stíhacie lietadlá okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách.

Údajný útok na základňu USA

Pri odvetných úderoch nebol zranený nijaký príslušník amerických ozbrojených síl, uviedlo velenie s tým, že CENTCOM bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria.

Iránske Revolučné gardy medzitým v pondelok podľa agentúry AFP oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali.

Krátko predtým kuvajtská armáda informovala, že jej protivzdušná obrana reagovala na „nepriateľský útok dronmi a raketami“. Štátna tlačová agentúra KUNA uviedla, že varovné sirény sa rozozvučali po celej krajine napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom.

Prímerie medzi USA a Iránom začalo platiť 8. apríla a pôvodne bolo dohodnuté ako dvojtýždňové. Americký prezident Donald Trump ho neskôr opakovane predĺžil, aby poskytol priestor diplomatickým rokovaniam. Prímerie však sprevádzajú neustále incidenty.

Americká armáda minulý týždeň v utorok a vo štvrtok podnikla sériu odvetných a obranných leteckých úderov na ciele v južnom Iráne. Terčom boli zariadenia na odpaľovanie rakiet a vojenský objekt v prístave Bandar Abbás, ktoré podľa USA ohrozovali lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Iránske Revolučné gardy tvrdili, že nad Iránom zostrelili americký bezpilotný dron MQ-9 Reaper a ostreľovali aj americké stíhačky F-35.

