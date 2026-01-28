Vzťah Waltera a Helgy čaká zásadný obrat. Ján Koleník priznal, ako sa to bude v Dunaji medzi nimi vyvíjať

Návrat Dunaja, k vašim službám automaticky znamená aj návrat Waltera Klausa, jednej z najobľúbenejších postáv v seriáli. Už v minulosti výrazne zamiešal karty a zanechal v divákoch silné emócie. Nesklame ani tentokrát a prinesie nové napätie, nečakané zvraty a otázniky, ktoré môžu zásadne ovplyvniť osudy ostatných postáv.
Walter Klaus je charakter, ktorý si publikum pamätá pre chladný kalkul, ambície a nepredvídateľné konanie. Aj v najnovšej sérii bude mať čo ponúknuť a v centre pozornosti bude okrem iného aj vzťah medzi ním a Helgou. „Scenáristi sa činia, nenechávajú nás len tak na vode, a tak ako sme boli zvyknutí, Walter a Helga, čo sa mne herecky páči, sú taký pár nepár, že oni idú do seba, ale nakoniec sa vždy dostanú k sebe cez peripetie,“ prezradil Janko Koleník pre Markízu.
Bude musieť sekať dobrotu
V minulej sérii sa Walter zbavil svojej dcéry Elisy, takže medzi nimi panuje dusná atmosféra. Čo im osud nadelí v ďalších epizódach? „Ja si myslím, že Walter nezmäkne v ďalšej sérii, ale tú domácu idylu sa bude snažiť niekde nájsť, bude sa ju snažiť nakonfigurovať a s Helgou bude chcieť byť zadobre, takže ich čaká možno taká investícia do rodinného vzťahu. Aj keď je Walter veľmi zamestnaný, pretože politická situácia je vyhrotená a štáb SS obsadil celý obchodný dom, kde musí stále byť a plniť si svoje povinnosti, no bude musieť byť aj doma a sekať dobrotu,“ poznamenal herec.
V upútavke Helga hovorí, že už nič nebude také ako predtým. Otázkou je, čo to môže znamenať. „Predstavme si pod tým tie pomery. Tie pomery v štáte,“ zareagoval Janko Koleník a dodal, že ide o históriu. Slovensko nebolo priamo vo vojne, preto si vie málokto predstaviť, ako žijú rodiny vo vojnovom stave. „My si myslíme, že sú tu vo vedľajšej krajine, keď tam zúri vojna, a že všetci sú stále v bunkroch, ale každý rieši aj svoje každodenné činnosti na pozadí toho, že ich môžu každý večer nahnať do bunkra,“ pokračoval.
Kultúra funguje, rodiny riešia, čo a kedy budú jesť, čiže úplne bežné veci. „Ale všetko je na pozadí tej vojny, čo je strašné. No a to v Dunaji ukazujeme. Tie rodinné peripetie a rodinné vzťahy stále fungujú… Ľudia idú za svojím šťastím, chcú žiť, chcú sa radovať… Všetko je to v zlomovom okamihu tej histórie,“ ozrejmil herec na záver.
Či Walter Klaus zamieša osudmi postáv ešte výraznejšie než doteraz, ukážu nasledujúce epizódy. Jedno je však isté – jeho prítomnosť dodáva seriálu dynamiku, ktorá robí Dunaj, k vašim službám aj naďalej jedným z najsledovanejších seriálov na televíznych obrazovkách.
